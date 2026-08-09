El SUV más elegante de Volkswagen es la compra perfecta para quienes buscan diseño y dinamismo

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 01:09h.

El Taigo triunfa en España por su diseño diferencial

Volkswagen reinventa el Polo

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El Volkswagen Taigo llegó para ocupar un espacio que hasta hace pocos años apenas existía: el de los SUV urbanos con estética coupé. En lugar de centrarse únicamente en la funcionalidad, la marca alemana apostó por ofrecer un modelo con una imagen más deportiva y diferenciada, pensado para quienes conceden tanta importancia al diseño como al comportamiento dinámico. El resultado es un SUV compacto que ha conseguido hacerse un hueco dentro de la gama Volkswagen gracias a una personalidad propia.

Con 4,27 metros de longitud, el Taigo se posiciona entre el T-Cross y el T-Roc, pero con una filosofía claramente distinta. Su línea de techo descendente y una carrocería muy proporcionada le otorgan una presencia más elegante, sin renunciar a una buena habitabilidad ni a un maletero que alcanza los 440 litros, una de las mejores cifras entre los SUV urbanos de estilo coupé.

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Diseño con personalidad propia

Uno de los mayores atractivos del Taigo es su estética. Volkswagen ha conseguido dotarlo de una imagen mucho más emocional que la de otros modelos de la marca. El frontal incorpora una firma luminosa moderna con tecnología LED de serie, mientras que las versiones superiores añaden los sofisticados faros Matrix LED y una banda luminosa que une ambos grupos ópticos.

En la parte trasera, la caída del techo y el pequeño alerón integrado aportan un aspecto claramente deportivo. Las llantas de hasta 18 pulgadas y los diferentes acabados disponibles permiten configurar un vehículo con una imagen muy atractiva, capaz de destacar incluso frente a modelos de segmentos superiores.

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A pesar de su silueta coupé, el espacio para los ocupantes traseros continúa siendo suficiente para un uso familiar, demostrando que el diseño no tiene por qué estar reñido con la practicidad.

Una conducción que transmite confianza

Más allá de su aspecto, el Taigo también convence por cómo se comporta en marcha. Comparte plataforma con el Volkswagen Polo, lo que se traduce en una conducción muy similar a la de un turismo compacto. La dirección resulta precisa, la suspensión ofrece un excelente equilibrio entre firmeza y confort y el aislamiento acústico permite viajar con un elevado nivel de comodidad.

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La oferta mecánica gira alrededor de los conocidos motores de gasolina TSI. La gama comienza con el eficiente 1.0 TSI de 95 CV, pensado para un uso principalmente urbano. Por encima se sitúa el 1.0 TSI de 116 CV, la versión más equilibrada para la mayoría de conductores gracias a su buena respuesta y consumo contenido.

Quienes buscan mayores prestaciones pueden optar por el 1.5 TSI de 150 CV, asociado exclusivamente al cambio automático DSG de siete velocidades. Esta variante acelera con mucha soltura y mantiene un consumo muy razonable gracias a la desconexión automática de cilindros cuando la carga del motor es reducida.

Tecnología pensada para el día a día

El habitáculo mantiene la calidad habitual de Volkswagen, con una presentación moderna y una ergonomía muy cuidada. Dependiendo del acabado, puede incorporar cuadro de instrumentos digital, pantalla multimedia de gran formato compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador automático, iluminación ambiental, cargador inalámbrico para smartphones y múltiples conexiones USB-C.

También dispone de un amplio conjunto de asistentes a la conducción, entre ellos el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el sistema de frenada automática de emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico, la cámara de visión trasera y el asistente de aparcamiento.

Con un precio de partida inferior a los 25.000 euros, el Volkswagen Taigo se presenta como una de las propuestas más interesantes para quienes desean un SUV urbano diferente. Su diseño deportivo, un maletero de 440 litros, motores de 95, 116 y 150 CV y un comportamiento muy equilibrado hacen de él una opción ideal para conductores que buscan algo más que un vehículo práctico. El Taigo demuestra que es posible combinar elegancia, tecnología y dinamismo sin necesidad de dar el salto a segmentos superiores.