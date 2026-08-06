El SUV más llamativo de Honda es la compra perfecta para los que quieren comodidad y estilo

Coches y Motos 06 AGO 2026 - 11:52h.

Una excelente alternativa al Toyota C-HR con la garantía de la fiabilidad japonesa

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Algunos SUV llaman la atención con pantallas o carrocerías exageradas. El Honda HR-V sigue otro camino. Su atractivo está en las proporciones, la silueta limpia y una conducción relajada. No pretende ser deportivo a cualquier precio. Prefiere ofrecer comodidad, buenos acabados y sensación de solidez propia de muchos modelos japoneses.

Por tamaño encaja en ciudad, pero permite afrontar viajes. Mide 4,36 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,58 de alto. La batalla alcanza 2,61 metros. Su maletero ofrece 319 litros, ampliables hasta 1.289 litros gracias a los versátiles asientos traseros Honda Magic Seats.

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Una sola versión mecánica para el Honda HR-V

La gama evita complicaciones. Existe una mecánica híbrida autorrecargable basada en un gasolina 1.5. Desarrolla 131 CV y 253 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza 170 km/h. Su respuesta es suave y el consumo se mantiene en 5,4 l/100 km.

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Honda anuncia el HR-V desde 31.460 euros al contado o 30.360 euros financiados. Esta fórmula contempla 10.757,30 euros de entrada, 36 cuotas de 149 euros y un pago de 19.287 euros. Es una alternativa frente al Toyota C-HR, el Mitsubishi Grandis y el Kia Niro.

La oferta se divide en Elegance, Advance y Advance Style Plus. El primero incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, cristales de privacidad y acceso sin llave. Dentro encontramos asientos calefactables, climatizador, salidas de aire posteriores, volante de cuero y una distribución muy flexible para pasajeros y equipaje.

Un equipamiento a la altura

La tecnología está resuelta. Incluye pantalla táctil Honda Connect de 9 pulgadas, navegador, radio DAB, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. Añade cuadro digital de 7 pulgadas, cámara trasera y sensores delanteros y posteriores. Los retrovisores son eléctricos, térmicos y plegables. El control de crucero adaptativo facilita los viajes.

En seguridad equipa frenada preventiva, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y control de estabilidad. Suma asistente para atascos, aviso de colisión y detector de atención.