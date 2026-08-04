El nuevo Alfa Romeo es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 02:24h.

La marca italiana vuelve a apostar por un diseño atractivo y muy aplaudido

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Alfa Romeo ha sabido construir a lo largo de las décadas una identidad única basada en el diseño, las sensaciones al volante y un marcado carácter deportivo. Desde modelos históricos como el Giulia, el Spider o el 8C Competizione, la firma italiana siempre ha apostado por crear automóviles capaces de despertar emociones. Ahora, con el lanzamiento del nuevo Alfa Romeo Junior, la marca vuelve a demostrar que sigue siendo una referencia cuando se trata de combinar estética y personalidad en un coche de producción.

El Junior llega para competir en uno de los segmentos más importantes del mercado europeo, el de los SUV urbanos, pero lo hace con una propuesta diferente a la de la mayoría de sus rivales. Mientras muchos fabricantes optan por diseños conservadores, Alfa Romeo ha creado un vehículo con una imagen inconfundible que mantiene intacto el ADN de la marca.

Diseño italiano con mucha personalidad

El primer aspecto que llama la atención del Alfa Romeo Junior es su estética. Su frontal está presidido por la clásica parrilla triangular "Scudetto", acompañada por unos grupos ópticos muy afilados y una firma luminosa que le aporta un aspecto moderno y agresivo. Los pasos de rueda marcados, las llantas de gran tamaño y una silueta musculosa consiguen que el conjunto transmita dinamismo incluso cuando el coche está parado.

La parte trasera tampoco pasa desapercibida gracias a unos pilotos unidos por un diseño muy trabajado y un portón con un estilo muy deportivo. Todo ello convierte al Junior en uno de los SUV compactos con mayor personalidad del mercado y en un modelo que rompe con la uniformidad que domina actualmente este segmento.

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En el interior también se aprecia el esfuerzo por ofrecer una experiencia diferenciada. El puesto de conducción está claramente orientado hacia el conductor, con una posición deportiva, instrumentación digital configurable y una pantalla central desde la que se controlan las principales funciones del vehículo. Los materiales ofrecen una buena calidad percibida y el diseño mantiene ese toque italiano que siempre ha caracterizado a Alfa Romeo.

Mecánicas electrificadas y comportamiento dinámico

El Alfa Romeo Junior no solo destaca por su diseño, sino también por una gama mecánica adaptada a las nuevas exigencias del mercado. La versión híbrida ligera combina un motor de gasolina turbo de 1,2 litros con un sistema eléctrico de 48 voltios para desarrollar 145 CV de potencia. Esta variante cuenta con cambio automático de doble embrague, etiqueta ECO y unos consumos contenidos, lo que la convierte en una alternativa muy interesante para quienes realizan un uso diario tanto en ciudad como en carretera.

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La oferta también incluye versiones completamente eléctricas. La variante de acceso desarrolla 156 CV y ofrece una autonomía que supera los 400 kilómetros, mientras que la deportiva Junior Veloce alcanza los 280 CV, convirtiéndose en uno de los SUV eléctricos más prestacionales de su categoría sin renunciar a una puesta a punto claramente enfocada al placer de conducción.

Otro de sus argumentos es el precio. Alfa Romeo ha situado al Junior con una tarifa muy competitiva dentro del segmento premium, acercándolo a un mayor número de compradores sin perder el carácter exclusivo que siempre ha acompañado a la marca.

Con un diseño espectacular, un interior moderno, una gama de motores electrificados y un comportamiento dinámico que mantiene viva la esencia de Alfa Romeo, el Junior representa una nueva etapa para la firma italiana. Un SUV que demuestra que todavía es posible ofrecer un coche con auténtica personalidad y que, para muchos, ya se ha convertido en el Alfa Romeo más bonito de toda su historia.