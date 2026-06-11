El nuevo Alfa Romeo recupera la esencia italiana y para muchos es el coche más bonito de la marca en décadas

Coches y Motos 11 JUN 2026 - 18:55h.

El premium que eligen los urbanitas que buscan un SUV con clase

El nuevo Alfa Romeo, el más potente, no es el más bonito

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Hay coches que se compran con la cabeza y otros que también apelan al corazón. El nuevo Alfa Romeo Junior es de los que pertenece al segundo grupo. La firma italiana ha conseguido trasladar gran parte de su herencia deportiva a un SUV compacto que destaca por su personalidad. Para muchos aficionados, es además uno de los modelos más atractivos que Alfa Romeo ha lanzado en los últimos años.

A simple vista queda claro que no pretende pasar desapercibido. Su frontal incorpora el clásico Scudetto reinterpretado para los nuevos tiempos, mientras que las proporciones de la carrocería transmiten dinamismo incluso cuando está parado. Con 4,17 metros de longitud, 1,78 metros de ancho y un maletero de hasta 1.265 litros, combina diseño y practicidad en una fórmula poco habitual dentro del segmento.

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Alfa Romeo rebaja el precio del Junior

El Junior debe enfrentarse a rivales muy consolidados como el Audi Q2 o el Lexus LBX. Sin embargo, ninguno ofrece exactamente la misma combinación de estilo italiano, comportamiento dinámico y exclusividad. Alfa Romeo ha querido diferenciarse apostando por una conducción más emocional, algo que sigue siendo una de las señas de identidad de la marca.

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Además, Alfa Romeo ha rebajado el precio de esta versión en 2026. Ahora puede encontrarse desde 24.998 euros financiados o 27.057 euros al contado. Y lo que te llevas a cambio no está nada mal.

Así es el Junior más económico

La versión más popular de la gama es actualmente la híbrida ligera. Utiliza un motor de gasolina 1.2 turbo de tres cilindros asociado a un sistema MHEV de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo. La transmisión automática de doble embrague y seis velocidades ayuda a mejorar la suavidad de funcionamiento y el confort en el uso diario.

Las prestaciones son más que suficientes para un SUV urbano y familiar. Completa el 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza una velocidad máxima de 206 km/h y homologa un consumo medio de apenas 4,8 litros cada 100 kilómetros. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades.

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Incluso el acabado Ibrida, que da acceso a la gama, incorpora elementos como llantas de 18 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, climatizador automático, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento traseros, faros LED, volante de cuero y conectividad avanzada mediante los servicios Alfa Connect.