El nuevo Audi Q3, el rival del BMW X1 estrena tecnología híbrida enchufable y un interior mucho más digital

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 05:20h.

El último Audi Q3 no deja de ganar adeptos

Audi tiene un modelo mejor que los SUV

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El Audi Q3 llevaba tiempo necesitando una renovación capaz de actualizarlo sin borrar su personalidad. Esa transformación llegó en 2025. El SUV alemán conserva la calidad y el comportamiento que lo hicieron popular, pero ahora añade una mecánica híbrida enchufable, más tecnología y un habitáculo orientado hacia la digitalización.

La digitalización es uno de sus argumentos. El sistema MMI Experience Plus concentra la información y las funciones del vehículo. Incorpora Audi Application Store y conexión avanzada para teléfonos móviles. El puesto de conducción resulta más limpio y tecnológico. Mantiene la calidad de materiales y acabados que se espera de un Audi.

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Renovado hace unos meses, tan bueno como siempre

Por fuera conserva su imagen, aunque ahora parece más moderno. La carrocería mide 4,48 metros de largo y 1,86 metros de ancho. Su batalla alcanza los 2,68 metros. Son dimensiones próximas a las del BMW X1, el rival directo con el que deberá competir dentro del mercado premium.

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Una de las versiones preferidas de los más exigentes es la e-Hybrid. Tiene un precio de 56.120 euros. Audi la anuncia desde 52.034 euros al contado o 51.034 euros financiados. No es un SUV económico. Sin embargo, la promoción reduce la diferencia frente a alternativas enchufables y permite acceder a una mecánica potente, automática y preparada para circular en modo eléctrico.

Así es el Q3 híbrido enchufable

El sistema combina un motor de gasolina de 177 CV y 250 Nm con una unidad eléctrica de 116 CV y 330 Nm. La potencia conjunta asciende a 272 CV, mientras que el par alcanza 400 Nm. Son cifras suficientes para mover el Q3 con soltura y ofrecer respuestas en carretera.

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Las prestaciones confirman ese planteamiento. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza una velocidad de 215 km/h. La batería obliga a realizar una concesión. El maletero baja desde los 420 litros de las versiones hasta 375 litros. Abatiendo los respaldos, sigue ofreciendo capacidad.

El equipamiento incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y pilotos traseros con tecnología. Añade sensores de aparcamiento, conectividad para el teléfono y servicios. No es la dotación más espectacular del segmento, pero el conjunto formado por calidad, potencia y tecnología mantiene al Q3 como una referencia.