Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Triumph Tiger Sport 800 y perfecta para recorrer Europa

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 12:50h.

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Dentro de lo mucho que nos gusta y nos convence la Triumph Tiger Sport 800, tenemos que admitir que hay otros modelos que también resultan igual de llamativos y de convincentes, y que son ideales para hacer largas distancias. Por ejemplo, es el caso de la Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT, una sport turismo muy bien equipada y que en 2025 sufrió una cantidad importante de actualizaciones, lo que acaba por situarla como una de las mejores de la escena.

Se mejoró el diseño de la carrocería, la ergonomía, la iluminación, el sistema de transmisión o el subchasis, y también se le añadió el deflector inferior para el viento, el sistema keyless, el control de presión de los neumáticos o las maletas con cerraduras centralizadas. Y dispone de control de velocidad adaptativo, cambio automatizado Y-AMT, cinco modos de conducción y aviso de colisión frontal, para ayudarte mucho en la conducción.

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El propulsor que tiene equipado esta moto es de tres cilindros, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, capaz de entregar una potencia de 119 CV y un par máximo de 93 Nm, con un consumo declarado de cinco litros por cada 100 kilómetros. La autonomía supera los 350 kilómetros, así que está realmente bien, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad. Asimismo, no queremos olvidarnos de los puños calefactables de serie ni de las maletas de 30 litros de capacidad que tiene incorporada esta moto.

La Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT cuesta 19.599 euros

Si quiere saber cuánto cuesta esta Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT, déjanos decirte que te vas a llevar una gran sorpresa en cuanto veas que apenas implica una inversión de 19.599 euros, lo que a todos nos parece una verdadera ganga.