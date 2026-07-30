El nuevo Mazda es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 20:20h.

La marca japonesa apuesta por un eléctrico top

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Compartir







Mazda siempre ha destacado por seguir su propio camino. Mientras otros fabricantes han apostado por diseños cada vez más agresivos o futuristas, la marca japonesa ha perfeccionado una filosofía basada en la elegancia, las proporciones y la simplicidad. El resultado de esa evolución es el nuevo Mazda 6e, una berlina 100 % eléctrica que no solo representa el futuro de la compañía, sino que para muchos aficionados también es el automóvil más atractivo que ha salido de sus fábricas.

Este nuevo modelo supone un cambio importante en la estrategia de Mazda. La firma entra de lleno en el segmento de las berlinas eléctricas con un vehículo que combina una imagen muy deportiva, un interior de gran calidad y unas cifras de autonomía capaces de competir con algunos de los modelos más populares del mercado. Todo ello sin renunciar al carácter dinámico que siempre ha distinguido a la marca.

PUEDE INTERESARTE Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

Un diseño espectacular con una autonomía de hasta 552 kilómetros

La primera impresión que deja el Mazda 6e es la de un coche muy diferente a la mayoría de eléctricos actuales. Su carrocería apuesta por una silueta baja y estilizada, con un largo capó, una línea de techo descendente y una zaga de inspiración coupé que transmite dinamismo desde cualquier ángulo. Las superficies limpias, los grupos ópticos afilados y las llantas de gran tamaño terminan de crear una imagen elegante y muy sofisticada.

El interior mantiene esa misma filosofía. El salpicadero presenta un diseño minimalista donde predominan los materiales de calidad, las líneas horizontales y una gran sensación de amplitud. La instrumentación digital convive con una pantalla central de gran formato, mientras que la consola central ofrece un aspecto muy limpio y moderno.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

En el apartado mecánico, el Mazda 6e está disponible con dos configuraciones. La primera desarrolla 258 CV y utiliza una batería de 68,8 kWh, suficiente para homologar una autonomía de hasta 479 kilómetros. Por encima se sitúa la versión Long Range, que entrega 245 CV y equipa una batería de 80 kWh, permitiendo recorrer hasta 552 kilómetros con una sola carga.

PUEDE INTERESARTE Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Ambas variantes recurren a la tracción trasera, una solución poco habitual entre las berlinas eléctricas generalistas y que promete ofrecer una conducción más equilibrada y divertida.

Tecnología, confort y una calidad cercana al segmento premium

Más allá de su espectacular diseño, el Mazda6e también destaca por el cuidado puesto en el confort y la experiencia de conducción. La suspensión ha sido ajustada para ofrecer un excelente compromiso entre comodidad y estabilidad, mientras que la dirección mantiene la precisión característica de la marca japonesa.

El equipamiento tecnológico también se sitúa entre los puntos fuertes del modelo. Dependiendo del acabado, puede incorporar un gran head-up display, cámara de visión 360 grados, asistentes avanzados a la conducción, climatizador automático, asientos eléctricos y calefactados, sistema de sonido premium y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Otro aspecto importante es la capacidad de carga rápida, que permite recuperar buena parte de la batería en pocos minutos, facilitando así los desplazamientos largos y reduciendo considerablemente los tiempos de espera durante los viajes.

Con un precio de partida que ronda los 43.700 euros, el Mazda 6e se posiciona como una alternativa muy competitiva dentro del segmento de las berlinas eléctricas. Su combinación de diseño, calidad de fabricación, autonomía y tecnología lo convierte en un modelo capaz de plantar cara a rivales mucho más conocidos.

Mazda demuestra así que la electrificación no tiene por qué estar reñida con el diseño ni con el placer de conducción. El nuevo Mazda6e reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los eléctricos más deseados del mercado y, para muchos, en el coche más bonito que la marca japonesa ha creado en toda su historia.