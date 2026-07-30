No es como el Mercedes GLA, pero, para muchos, tiene un diseño más bonito y cuesta 22.577 euros menos

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 23:20h.

No es el premium más vendido, pero sí el que eligen quienes quieren calidad, diseño refinado y precio ajustado

Mercedes decide retirarlo del mercado

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El Alfa Romeo Junior no pretende ser otro Mercedes GLA. Es más pequeño, menos lujoso y tiene un enfoque urbano. Sin embargo, su diseño posee una personalidad difícil de encontrar en el segmento. Además, cuesta 34.503 euros menos, una diferencia notable para quienes valoran la imagen sin necesitar un emblema premium alemán.

Alfa Romeo lo anuncia desde 27.057 euros al contado o 24.998,57 euros financiados. Son 47.575 euros menos de lo que cuesta el GLA de acceso. La financiación propone cuotas de 145 euros, una entrada de 6.504,96 euros y un pago final de 18.050,88 euros. Conviene revisar el coste, aunque la promoción sitúa al Junior cerca de SUV generalistas bastante menos especiales.

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Un tapado entre los B-SUV premium a tener muy en cuenta

Su carrocería mide 4,17 metros de largo. Se mueve y aparca fácilmente en ciudad, pero ofrece un maletero de 400 litros. Al abatir los asientos traseros alcanza 1.265 litros. Son cifras para una pareja o una familia que busca un único coche para trabajar, viajar y realizar compras.

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La versión híbrida utiliza un motor 1.2 turbo MHEV de 145 CV y 230 Nm. Se combina con un cambio de doble embrague y seis velocidades. La tracción es delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 206 km/h, ofreciendo respuestas suficientes.

El consumo se queda en 4,8 litros cada 100 kilómetros, con unas emisiones de 109 g/km. Gracias al sistema híbrido ligero obtiene la etiqueta ECO. Quienes necesiten motricidad pueden elegir la variante de tracción total, disponible desde 31.993 euros. Una posibilidad poco habitual en un SUV urbano.

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También hay una versión 100% eléctrica

También existe un Junior eléctrico de 156 CV. Cuesta 33.570 euros al contado o 30.916 euros financiados antes de ayudas. Utiliza una batería de 54 kWh y homologa hasta 415 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanza una velocidad de 150 km/h.

El acabado Ibrida incorpora llantas de 18 pulgadas, dos pantallas de diez pulgadas y climatizador automático. Añade control de crucero adaptativo, faros LED, sensores traseros y acceso sin llave. El selector Alfa DNA permite modificar la respuesta del coche.