Coches y Motos 30 JUL 2026 - 05:18h.

224 CV de potencia y casi 600 km de autonomía eléctrica

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

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El Mercedes EQS ha sido una de las referencias entre las berlinas de lujo desde la masificación de la electrificación total. El BMW i7 y el Volvo ES90 compiten en ese terreno. Pero otras marcas premium también tienen propuestas a tener muy en cuenta. Lexus es una de ellas. El nuevo Lexus ES combina tecnología eléctrica, fiabilidad japonesa y un diseño menos convencional que el de sus rivales.

Su imagen rompe con la sobriedad del segmento. El frontal es afilado. La carrocería juega con superficies tensas y detalles que recuerdan al diseño japonés. No intenta parecer una berlina alemana. Tiene personalidad y una silueta más dinámica. Para muchos, es uno de los Lexus más elegantes de la actualidad.

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Una tapada entre las berlinas premium a tener muy en cuenta

Es un coche grande. Mide 5,14 metros de largo y 1,92 metros de ancho. La distancia entre ejes alcanza los 2,95 metros, favoreciendo el espacio para los pasajeros. Pese a sus proporciones, mantiene un perfil estilizado. El maletero ofrece 475 litros, suficientes para equipaje familiar o para afrontar viajes con comodidad.

La versión descrita es eléctrica. Su motor entrega 224 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en ocho segundos. Utiliza una batería de 77 kWh y homologa 581 kilómetros de autonomía WLTP. Obtiene la etiqueta CERO de la DGT, con ventajas en las ciudades.

El ES parte de 60.500 euros al contado o 56.900 euros financiados. La segunda modalidad contempla 48 cuotas de 495 euros y una entrada de 20.338,85 euros. Al terminar puede devolverse, renovarse o conservarse abonando 23.990,08 euros. Es una fórmula flexible, aunque exige estudiar el coste.

Un equipamiento a la altura y una garantía de hasta 15 años

El acabado Signature Efficiency incluye llantas de 19 pulgadas y un cuadro de 12,3 pulgadas. En el centro aparece una pantalla táctil de 14 pulgadas. Equipa sensores delanteros y traseros de aparcamiento, cámara posterior y Lexus Safety System+. Una dotación coherente con una berlina situada en la categoría premium.

Y si todavía no te ha convencido, quizás lo haga la garantía Lexus Relax. Puede renovarse hasta alcanzar 15 años o 250.000 kilómetros, siempre que se cumplan sus condiciones. Esta cobertura refuerza una propuesta basada en diseño, tecnología y tranquilidad. El ES no copia al Mercedes EQS: busca atraer a quienes desean lujo eléctrico con identidad japonesa.