El nuevo Cupra es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo
El último SUV en sumarse a la familia Cupra, pero ganando posiciones para ser el más vendido
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Cupra tiene modelos más rápidos, más radicales e incluso más llamativos. Sin embargo, el Terramar puede ser el más atractivo para una mayoría del catálogo. La razón no está únicamente en su diseño. También ocupa el segmento C-SUV, uno de los más demandados del mercado, y combina deportividad con el espacio necesario para utilizarlo como coche familiar.
Su imagen mantiene todos los códigos de la marca. El frontal es bajo y agresivo. Los faros dibujan una firma reconocible y las entradas de aire aportan carácter sobre cualquier carretera. Pero no resulta exagerado. Tiene una silueta equilibrada y una zaga sólida. Parece deportivo sin renunciar a la elegancia que muchos esperan de un SUV moderno.
Llamado a ser el SUV más vendido de Cupra
El Terramar mide 4,52 metros de largo, 1,86 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,68 metros. Son dimensiones cercanas a las de un BMW X1, un Audi Q3 o un Mercedes GLA. La gran diferencia aparece al abrir el portón: su maletero ofrece 642 litros, una cifra magnífica para viajar y transportar equipaje voluminoso.
El precio de acceso está anunciado en 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiados. Esta segunda alternativa propone 48 cuotas de 260 euros. Exige una entrada de 10.489,79 euros y deja un pago final en el mes 48 de 30.674,56 euros. No es una compra barata, aunque compite con SUV premium sensiblemente más caros.
Dos versiones mecánicas a elegir
La versión básica utiliza un motor de gasolina 1.5 eTSI de 150 CV y 250 Nm. El sistema híbrido ligero permite obtener la etiqueta ECO y emisiones contenidas. Incorpora cambio automático DSG y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, alcanza 205 km/h y consume 6,2 litros cada 100 kilómetros.
Más interesante puede resultar el Terramar PHEV. Combina el bloque 1.5 de gasolina con un motor eléctrico para entregar 204 CV y 350 Nm. Homologa 117 kilómetros de autonomía eléctrica en uso diario, acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y declara 0,5 l/100 km. Su precio alcanza los 47.320 euros antes de ayudas.
El equipamiento y la conectividad refuerzan su posición. Desde el escalón inicial incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, sensores delanteros y traseros y acceso Keyless-Go. También dispone de volante deportivo, asientos delanteros específicos y Cupra Connect. El híbrido enchufable añade climatización de tres zonas.