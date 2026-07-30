El nuevo Cupra es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 08:20h.

El último SUV en sumarse a la familia Cupra, pero ganando posiciones para ser el más vendido

Cupra deja el León a precio de derribo

Compartir







Cupra tiene modelos más rápidos, más radicales e incluso más llamativos. Sin embargo, el Terramar puede ser el más atractivo para una mayoría del catálogo. La razón no está únicamente en su diseño. También ocupa el segmento C-SUV, uno de los más demandados del mercado, y combina deportividad con el espacio necesario para utilizarlo como coche familiar.

Su imagen mantiene todos los códigos de la marca. El frontal es bajo y agresivo. Los faros dibujan una firma reconocible y las entradas de aire aportan carácter sobre cualquier carretera. Pero no resulta exagerado. Tiene una silueta equilibrada y una zaga sólida. Parece deportivo sin renunciar a la elegancia que muchos esperan de un SUV moderno.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

Llamado a ser el SUV más vendido de Cupra

El Terramar mide 4,52 metros de largo, 1,86 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,68 metros. Son dimensiones cercanas a las de un BMW X1, un Audi Q3 o un Mercedes GLA. La gran diferencia aparece al abrir el portón: su maletero ofrece 642 litros, una cifra magnífica para viajar y transportar equipaje voluminoso.

PUEDE INTERESARTE El Cupra León tiene un problema mayúsculo

El precio de acceso está anunciado en 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiados. Esta segunda alternativa propone 48 cuotas de 260 euros. Exige una entrada de 10.489,79 euros y deja un pago final en el mes 48 de 30.674,56 euros. No es una compra barata, aunque compite con SUV premium sensiblemente más caros.

Dos versiones mecánicas a elegir

La versión básica utiliza un motor de gasolina 1.5 eTSI de 150 CV y 250 Nm. El sistema híbrido ligero permite obtener la etiqueta ECO y emisiones contenidas. Incorpora cambio automático DSG y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, alcanza 205 km/h y consume 6,2 litros cada 100 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE Cupra convierte el Raval en un eléctrico para todos los bolsillos

Más interesante puede resultar el Terramar PHEV. Combina el bloque 1.5 de gasolina con un motor eléctrico para entregar 204 CV y 350 Nm. Homologa 117 kilómetros de autonomía eléctrica en uso diario, acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y declara 0,5 l/100 km. Su precio alcanza los 47.320 euros antes de ayudas.

El equipamiento y la conectividad refuerzan su posición. Desde el escalón inicial incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, sensores delanteros y traseros y acceso Keyless-Go. También dispone de volante deportivo, asientos delanteros específicos y Cupra Connect. El híbrido enchufable añade climatización de tres zonas.