Coches y Motos 30 JUL 2026 - 14:20h.

Este utilitario es una opción top para la ciudad

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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En un momento en el que el precio de los coches nuevos no deja de crecer, encontrar un modelo eficiente, bien equipado y con un coste de adquisición contenido se ha convertido en una prioridad para muchos conductores. Toyota parece haber dado con la fórmula adecuada gracias al renovado Aygo X Hybrid, un pequeño crossover urbano que estrena tecnología híbrida, mejora notablemente sus prestaciones y, además, llega acompañado de una importante rebaja que lo sitúa muy cerca de las alternativas más económicas del mercado.

Con esta nueva estrategia comercial, el Aygo X deja de ser únicamente una opción para quienes buscan un coche urbano de calidad y pasa a convertirse en un rival directo de modelos mucho más asequibles, incluidos algunos de los superventas de Dacia. Todo ello sin renunciar a la etiqueta ECO, al cambio automático ni a la reconocida fiabilidad de Toyota.

Tecnología híbrida para gastar muy poco

La principal novedad del Toyota Aygo X es la incorporación de un sistema híbrido autorrecargable que sustituye al anterior motor exclusivamente de gasolina. Gracias a esta evolución, el pequeño crossover ofrece una potencia de 116 CV, una cifra que supone un importante salto respecto a su predecesor y que mejora tanto la aceleración como la capacidad para afrontar trayectos por carretera.

Su funcionamiento resulta especialmente agradable en ciudad, donde el motor eléctrico adquiere un mayor protagonismo y permite reducir tanto el consumo como el nivel de ruido. El resultado es un coche muy cómodo para desplazamientos diarios, capaz de moverse con soltura entre el tráfico urbano y de responder con solvencia cuando es necesario salir a vías rápidas.

El consumo homologado ronda los 3,8 litros cada 100 kilómetros, situándolo entre los vehículos de combustión más eficientes del mercado. A ello se suma la etiqueta ECO de la DGT, que facilita el acceso a las zonas de bajas emisiones y puede traducirse en ventajas fiscales o descuentos en algunos municipios.

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Un equipamiento sorprendente para un coche de su tamaño

Toyota también ha aprovechado la renovación del Aygo X para mejorar notablemente su dotación tecnológica. Lejos de ser un simple utilitario básico, este pequeño SUV ofrece elementos que hasta hace poco eran habituales únicamente en segmentos superiores.

Dependiendo del acabado, puede incorporar una pantalla multimedia de gran tamaño, cuadro de instrumentos digital, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, cámara trasera, acceso sin llave y un completo conjunto de asistentes a la conducción entre los que destacan el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia y el reconocimiento de señales de tráfico.

Su diseño tipo crossover también aporta ventajas prácticas. La posición de conducción elevada mejora la visibilidad, mientras que sus dimensiones compactas permiten aparcar con enorme facilidad incluso en calles estrechas o aparcamientos con poco espacio. Todo ello sin renunciar a un interior bien aprovechado para cuatro ocupantes y un maletero suficiente para el uso diario o pequeñas escapadas.

Con un precio promocional que lo sitúa en una franja muy cercana a la de algunos modelos de Dacia, el Toyota Aygo X Hybrid ofrece un equilibrio difícil de igualar. Combina un motor híbrido de 116 CV, un consumo muy reducido, cambio automático, etiqueta ECO, un equipamiento muy completo y el prestigio de una marca reconocida por la fiabilidad de sus vehículos.

Para quienes buscan un coche pequeño, económico de mantener, cómodo para moverse por ciudad y preparado para afrontar también desplazamientos fuera del entorno urbano, el renovado Aygo X se presenta como una de las propuestas más inteligentes y atractivas del mercado actual.