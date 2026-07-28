El Kia que compran los que saben de coches porque es muy bueno, bonito y accesible

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 03:15h.

SUV eléctrico familiar de categoría premium a precio de generalista

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Hay coches que destacan por su logotipo. Otros convencen cuando se analizan. El Kia EV6 pertenece al segundo grupo. Tiene una arquitectura eléctrica avanzada, un comportamiento afinado y una gama amplia. No presume de ser premium. Pero ofrece argumentos suficientes para competir directamente con modelos bastante más elitistas.

Kia lo ha actualizado con un restyling que refuerza su personalidad. El frontal es moderno. La firma luminosa resulta más reconocible. Y el conjunto conserva esas proporciones bajas y deportivas que lo diferenciaron. No parece un SUV convencional. Tampoco una berlina clásica. Esa mezcla sigue siendo uno de sus mayores atractivos.

El eléctrico de Kia para toda la familia

Con 4,70 metros de largo y una batalla de 2,90 metros, aprovecha bien el espacio. Las plazas traseras son amplias. El suelo prácticamente plano mejora la comodidad. Ofrece un maletero de 490 litros, ampliable hasta 1.290 litros. Por tanto, sirve como coche familiar sin renunciar a una imagen dinámica.

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Entre sus rivales, se enfrenta al Tesla Model 3, al Mercedes CLA eléctrico y al Mazda 6e. Frente a ellos aporta un diseño y una calidad convincente. También una conducción equilibrada. Es cómodo durante los viajes, estable en carretera y ágil cuando aparecen las curvas.

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La gama incluye versiones de 170, 229, 325 y 650 CV. Hay alternativas para quienes priorizan autonomía, prestaciones o tracción total. El escalón de acceso entrega 170 CV y 350 Nm. Utiliza propulsión trasera y acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Su velocidad es de 186 km/h.

Esta versión equipa una batería de 62,9 kWh y homologa 428 kilómetros de autonomía WLTP. Son cifras suficientes para utilizarlo a diario y afrontar viajes. Además, el EV6 arranca en 36.860 euros. Un precio competitivo para un eléctrico de este tamaño, teniendo en cuenta su tecnología y su equipamiento.

El acabado Air incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Suma faros LED, llantas de 19 pulgadas, llave inteligente y tapicería vegana. Incorpora control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento, asistentes de seguridad y carga bidireccional V2L.