Más deportiva y, para muchos, mejor que la Yamaha R7; una auténtica referencia

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 21:15h.

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Si lo que deseas es conseguir una moto deportiva, bonita y completa, entonces tienes que saber que hay opciones muy llamativas que no dejan a nadie indiferente. Es el caso de la Yamaha R7, aunque creemos que hay otra opción que es incluso mejor, y que tiene un precio muy razonable. Por ejemplo, la Triumph Daytona 660, que por si no fuera lo suficientemente interesante antes, ahora lo es todavía más, después de haber recibido una actualización profunda.

Se le ha instalado un nuevo pedal de freno, nuevas decoraciones y una nueva horquilla Showa, así como un quickshift de serie y varios colores. Pero lo mejor se sigue encontrando en su interior, con un propulsor de tres cilindros que es su ADN y su esencia original, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos. Esto se traduce en una potencia de 95 CV a 11.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 69 Nm a 8.250 rpm.

El consumo homologado es de 4,9 litros por cada 100 kilómetros, y hay una opción que se puede limitar para los usuarios con carné A2. En la electrónica, destacamos sus tres modos de conducción, el acelerador electrónico, la iluminación full LED o una pantalla TFT en la instrumentación con conectividad sencilla. Y no conforme con esto, también cuenta con otra pantalla LCD que se controla cómodamente a través de la botonera, lo que es digno de destacar.

La Triumph Daytona 660 está valorada en 10.395 euros

La Triumph Daytona 660 está disponible a partir de una cifra que es muy razonable, por lo que tienes una oportunidad fantástica de hacerte con ella en caso de que pongas un total de 10.395 euros encima de la mesa. No lo pienses mucho y aprovecha esta oportunidad antes de que te puedas arrepentir.