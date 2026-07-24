El nuevo Nissan Ayira, más bonito, más autonomía y con un precio que sorprende

Coches y Motos 24 JUL 2026 - 12:11h.

El SUV eléctrico japonés se actualiza, y ahora es mejor en todo

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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Nissan ha decidido reforzar la oferta de uno de sus modelos eléctricos más importantes con una actualización que mejora algunos de sus principales argumentos. El nuevo Ariya llega con una imagen ligeramente renovada, un equipamiento más completo, una autonomía superior y una gama simplificada que busca facilitar la elección de los compradores. Todo ello acompañado de unos precios más competitivos para plantar cara a algunos de los SUV eléctricos más populares del mercado.

Con esta evolución, el Ariya continúa posicionándose como una alternativa para quienes buscan un SUV eléctrico cómodo, refinado y tecnológico, capaz de afrontar tanto los desplazamientos diarios como los viajes de larga distancia sin renunciar a un elevado nivel de confort.

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Hasta 525 kilómetros de autonomía y 306 CV

La nueva gama del Nissan Ariya se estructura en torno a una batería de 87kWh, disponible en dos configuraciones mecánicas diferentes. La versión de acceso cuenta con 242CV de potencia, tracción delantera y una autonomía homologada de hasta 525 kilómetros según el ciclo WLTP. Gracias a estas cifras, el modelo puede utilizarse tanto en ciudad como en carretera sin que la autonomía suponga un problema para la mayoría de conductores.

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Por encima se sitúa la variante equipada con el sistema de tracción total e-4ORCE, que desarrolla 306 CV y mantiene una autonomía de hasta 509 kilómetros. Además de ofrecer mejores prestaciones, esta versión mejora la capacidad de tracción sobre superficies deslizantes y proporciona una conducción más estable y segura en cualquier tipo de recorrido.

Las dos variantes incorporan carga rápida, permitiendo recuperar buena parte de la batería en pocos minutos cuando se utilizan cargadores de alta potencia. A ello se suma la etiqueta CERO de la DGT, que facilita el acceso a las zonas de bajas emisiones y permite disfrutar de diferentes ventajas en numerosas ciudades.

Más equipamiento y un precio más competitivo

Además de las mejoras mecánicas, Nissan ha actualizado el Ariya con pequeños cambios estéticos que modernizan su imagen. La parte frontal incorpora una nueva firma luminosa y ligeros retoques en el diseño, mientras que el interior mantiene su característico ambiente minimalista, con dos grandes pantallas digitales y un elevado nivel de calidad en materiales y acabados.

El espacio continúa siendo uno de sus puntos fuertes. Las plazas traseras ofrecen una buena habitabilidad para pasajeros adultos y el maletero resulta suficiente para afrontar viajes familiares o el uso diario sin limitaciones importantes.

La suspensión mantiene un enfoque claramente orientado al confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del asfalto y proporcionando una conducción muy agradable tanto en ciudad como en autopista. El silencio de funcionamiento propio de la propulsión eléctrica y el refinamiento general del conjunto convierten cada desplazamiento en una experiencia especialmente relajada.

Otro de los aspectos destacados de esta actualización es su precio. El nuevo Nissan Ariya arranca en 58.965 euros para la versión de 242 CV con batería de 87 kWh, mientras que la variante e-4ORCE de 306 CV parte de 62.165 euros. De esta forma, Nissan busca situar a su SUV eléctrico en una posición mucho más competitiva frente a algunos de sus principales rivales.

Con una autonomía de hasta 525 kilómetros, potencias de 242 y 306 CV, un completo equipamiento tecnológico y un interior que destaca por su calidad y confort, el renovado Nissan Ariya se presenta como una de las propuestas más equilibradas dentro del segmento de los SUV eléctricos para quienes buscan un vehículo preparado para el día a día y también para viajar con total tranquilidad.