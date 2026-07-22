Más completo y, para muchos, mejor que el SEAT Arona, ideal para la ciudad sin renunciar a las escapadas

Coches y Motos 22 JUL 2026 - 18:10h.

El Arona tiene cada vez más rivales en el segmento B-SUV

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El mercado de los SUV urbanos no deja de crecer y cada vez son más los conductores que buscan un modelo compacto, fácil de conducir y con la tecnología suficiente para afrontar cualquier tipo de desplazamiento. En ese escenario, el Volvo EX30 se ha convertido en una de las propuestas más interesantes para quienes desean un vehículo de dimensiones contenidas sin tener que renunciar a un nivel de calidad propio de segmentos superiores.

Aunque por tamaño puede compararse con modelos como el SEAT Arona, el SUV sueco juega una liga diferente gracias a su enfoque premium, su avanzada tecnología y una oferta mecánica completamente electrificada. Todo ello convierte al EX30 en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan un coche moderno, eficiente y preparado para el futuro.

Un SUV pequeño con espíritu de coche grande

Uno de los aspectos que más llama la atención del Volvo EX30 es su capacidad para combinar un formato urbano con un comportamiento muy sólido en carretera. Sus dimensiones facilitan enormemente la circulación entre el tráfico y el aparcamiento en espacios reducidos, pero una vez abandona la ciudad demuestra una estabilidad y un confort propios de vehículos considerablemente más grandes.

El diseño también juega un papel importante. Volvo ha apostado por unas líneas limpias y elegantes que transmiten una imagen sofisticada sin caer en excesos. El frontal mantiene la identidad de la marca con la característica firma lumínica en forma de martillo de Thor, mientras que la zaga presenta un aspecto moderno y muy reconocible.

En el interior, el minimalismo escandinavo vuelve a ser protagonista. La gran pantalla central concentra prácticamente todas las funciones del vehículo, reduciendo el número de botones físicos y ofreciendo un habitáculo muy limpio visualmente. Los materiales empleados y el cuidado por los acabados contribuyen a reforzar esa sensación de estar ante un modelo de categoría superior.

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Prestaciones eléctricas y tecnología de última generación

La gama del Volvo EX30 está formada exclusivamente por versiones eléctricas, una apuesta que responde al compromiso de la marca con la movilidad sostenible. Dependiendo de la configuración elegida, ofrece diferentes niveles de potencia y autonomía, permitiendo adaptarse tanto a quienes utilizan el coche principalmente en ciudad como a quienes realizan desplazamientos frecuentes por carretera.

Las versiones más potentes destacan por unas aceleraciones realmente sorprendentes, situándose entre los SUV compactos eléctricos más rápidos del mercado. Sin embargo, más allá de las cifras, lo que realmente convence es la suavidad de funcionamiento y el silencio de marcha, dos cualidades que mejoran notablemente el confort durante cualquier trayecto.

A ello se suma un completo equipamiento tecnológico con asistentes de conducción de última generación, sistemas de seguridad muy avanzados, conectividad permanente y una experiencia multimedia intuitiva. Todo está pensado para facilitar la conducción y aumentar el nivel de confort tanto para el conductor como para los pasajeros.

Gracias a su equilibrio entre tamaño, calidad, diseño y tecnología, el Volvo EX30 se posiciona como una alternativa muy interesante para quienes buscan un SUV urbano diferente. Frente a opciones más tradicionales como el SEAT Arona, ofrece una propuesta claramente más sofisticada, con una conducción silenciosa, un interior muy cuidado y un nivel de innovación que lo sitúa entre los referentes de su categoría. Para quienes quieren un coche práctico para el día a día, pero también preparado para escapadas de fin de semana y viajes largos, el EX30 reúne argumentos suficientes para convertirse en una de las compras más atractivas del momento.