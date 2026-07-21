Igual de buena, o incluso más, que la Honda Africa Twin, pero más bonita

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 19:35h.

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La Honda Africa Twin es una moto de referencia en todos los aspectos, pero hay otras opciones que son igual de buenas, o incluso más. Y para presentar el ejemplo más claro, lo podemos encontrar en una de las propuestas que ha presentado BMW, que puede presumir de contar en su stock con una de las mejores motos que recordamos haber visto en mucho tiempo. Esa es la R 12 G/S Trophy Competition Bike, una moto de calle, pero preparada para cualquier situación.

Cuenta con defensas para el motor, protectores de las culatas y una pantalla frontal de estilo rally, así como un silenciador Akrapovic o una preinstalación del navegador. No se ha dejado nada en cuanto a equipamiento, teniendo uno de los más completos que existen, con asistente de arranque en pendiente, cambio semi automático Gear Shift Assist Pro, puños calefactables, control de crucero o faro delantero con iluminación adaptativa. Y la decoración también nos encanta.

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Si pasamos a hablar del interior de la moto y de cifras más exactas, nos encontramos con un propulsor bóxer de dos cilindros, refrigerado por aceite o por aire, con una cilindrada de 1170 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia de 109 CV, con un par máximo de 115 Nm a 6.500 rpm. Guarda muchas similitudes con la Africa Twin, eso es cierto, pero para nosotros es aún más bonita, y todavía no conoces lo mejor de todo, que es su precio.

Paga 22.783 euros y consigue la BMW R 12 G/S Trophy Competition Bike

Todos pensábamos que sería mucho más cara, pero lo cierto es que en BMW le han colocado un precio realmente apetecible a la R 12 G/S Trophy Competition Bike, por lo que tienes la oportunidad de conseguirla si tan solo pagas un total de 22.873 euros.