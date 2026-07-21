Más deportivo y, para muchos, mejor que el Audi Q3 y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 06:48h.

La opción C-SUV premium que eligen los amantes de los deportivos que no quieren pagar de más por marca

Este es el principal problema del Audi Q3

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Más de 14.000 euros separan al Cupra Formentor de un Audi Q3 con la misma potencia. Es una diferencia difícil de pasar por alto. El Cupra parte de 32.338 euros al contado, mientras que el Audi alcanza los 46.602 euros. Financiando, el Formentor baja hasta los 31.488 euros.

El precio no es su único argumento. El Formentor tiene una imagen más agresiva y una silueta menos convencional. No parece un SUV tradicional. Tampoco pretende serlo. Su carrocería baja, sus marcadas líneas laterales y su frontal afilado transmiten deportividad. Para muchos, resulta bastante más atractivo que el sobrio Audi Q3.

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Comportamiento y diseño muy deportivos

Esa personalidad continúa una vez iniciada la marcha. El Cupra se siente estable, preciso y ágil. La suspensión controla bien los movimientos de la carrocería. La dirección responde con rapidez y permite colocarlo fácilmente en las curvas. Es cómodo cuando toca viajar, pero conserva un comportamiento dinámico difícil de encontrar en otros SUV.

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La versión más económica utiliza un motor de gasolina 1.5 de 150 CV y 250 Nm de par. Se combina con un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. No ofrece unas prestaciones espectaculares, aunque mueve el conjunto con soltura. Completa el 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y consume 6,6 l/100 km.

Nada que envidiar de los premium en equipamiento

Su enfoque deportivo tampoco obliga a renunciar a la practicidad. El habitáculo tiene espacio suficiente para cuatro adultos y el maletero dispone de 450 litros. La banqueta posterior incluye respaldo abatible y reposabrazos central. Por tanto, puede funcionar perfectamente como coche familiar y como vehículo para realizar desplazamientos largos.

De serie ya incorpora llantas de 18 pulgadas, faros Full LED y climatizador de tres zonas. También equipa Digital Cockpit, sistema multimedia, acceso sin llave y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Los retrovisores son eléctricos, calefactables y plegables. Añade control automático de distancia, reconocimiento de señales y detector de cansancio.