eldesmarque.com 22 JUL 2026 - 00:19h.

Es el último SUV en sumarse a la familia Cupra, pero para muchos es el mejor

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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El Cupra Terramar no quiere pasar desapercibido. Su frontal afilado, la firma luminosa y las marcadas líneas de la carrocería le aportan una imagen muy agresiva. Tiene más personalidad que la mayoría de los SUV compactos. También transmite una presencia cercana a la de modelos prémium considerablemente más caros.

Frente a los BMW X1, Audi Q3 y Mercedes GLA, el Cupra responde con diseño, espacio y una gama electrificada. Quizá no tenga el mismo prestigio de marca, pero ofrece calidad, tecnología y un comportamiento convincente.

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Así es el último SUV Cupra en sumarse a la familia

Mide 4,52 metros de longitud, por lo que encaja en el centro de una de las categorías más competidas. Sus proporciones permiten combinar una silueta deportiva con un interior espacioso. El maletero ofrece nada menos que 642 litros. Una capacidad excelente para viajar en familia o transportar objetos grandes.

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El habitáculo mantiene el enfoque deportivo. Cuenta con asientos delanteros específicos y un volante multifunción de cuero. La presentación es moderna y la calidad de los materiales resulta convincente. Desde la versión de acceso incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, acceso sin llave y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

Dos versiones mecánicas muy eficientes a elegir

Cupra anuncia el Terramar desde 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiando la compra. La segunda fórmula permite pagar 260 euros mensuales durante 48 meses. Exige una entrada de 10.489,79 euros y deja una cuota final elevada. No es barato, aunque su planteamiento se acerca al territorio premium.

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La versión inicial utiliza un motor de gasolina 1.5 eTSI de 150 CV y 250 Nm. Cuenta con tecnología microhíbrida, transmisión automática DSG y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y alcanza los 205 km/h. Su consumo de 6,2 l/100 km le permite obtener la etiqueta ECO.

Más interesante resulta el Terramar híbrido enchufable de 204 CV. Combina el mismo motor 1.5 con una unidad eléctrica y entrega 350 Nm de par. Puede recorrer hasta 117 kilómetros sin consumir gasolina. Su precio oficial es de 47.320 euros antes de las ayudas del Plan AUTO+. Además, acelera hasta 100 km/h en 8,3 segundos. Y gracias a su configuración mecánica, obtiene la etiqueta CERO de la DGT.