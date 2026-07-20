Volkswagen reduce el precio del Golf, un modelo que sigue marcando el paso en el segmento compacto

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 11:02h.

El compacto de siempre a un precio como nunca

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

Compartir







El Volkswagen Golf continúa siendo uno de los grandes referentes del mercado europeo. Han pasado varias generaciones, pero mantiene intacta su capacidad para adaptarse. Destaca por su comportamiento, su fiabilidad y una gama mecánica especialmente amplia. La nueva oferta de acceso refuerza ahora su posición frente a otros compactos generalistas.

Con 4,28 metros de longitud, el Golf conserva unas proporciones perfectas para el uso diario. No es demasiado grande para moverse por ciudad, pero ofrece suficiente espacio para viajar. Su maletero dispone de 381 litros. Una capacidad correcta para guardar el equipaje de una familia o afrontar una escapada de varios días.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen reinventa el Polo

El Volkswagen Golf sigue conquistando a propios y extraños

El apartado mecánico es muy variado. Existen motores de gasolina de hasta 333 CV, dos opciones diésel, versiones microhíbridas y dos híbridos enchufables de 204 y 272 CV. Frente a los Ford Focus, Toyota Corolla y Seat León, el Golf siempre centra las miradas.

Un modelo que hace unas semanas arrancaba por encima de los 27.000 euros financiando y de 28.000 € pagando al contado, pero que ahora se anuncia desde 25.900 euros financiando la compra. La modalidad My Way exige una entrada de 5.235,41 euros. Después se pagan 36 mensualidades de 160 euros y una última cuota de 20.874,80 euros. Quienes prefieran evitar la financiación deberán abonar 27.354 euros al contado.

Este es el precio de la versión de acceso. Utiliza un motor de gasolina 1.5 TSI de 116 CV y 220 Nm de par máximo. Se combina con un cambio manual y un sistema de tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y alcanza los 203 km/h. El consumo medio homologado es de 5,3 l/100 km.

Un equipamiento muy top y muy tecnológico

El equipamiento de serie resulta bastante completo. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED y climatizador Climatronic. También incorpora Digital Cockpit Pro, acceso sin llave y conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Los retrovisores son eléctricos, calefactables y abatibles. Además, dispone de cuatro conexiones USB-C.

En seguridad cuenta con control de crucero adaptativo y frenada automática con detección de peatones. Añade asistente de mantenimiento de carril, detector de cansancio y aviso de vehículos en el ángulo muerto. Los sensores de aparcamiento delanteros y traseros facilitan las maniobras. También incluye varios airbags y anclajes ISOFIX compatibles con i-Size.