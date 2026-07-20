Tiene 7 años de garantía y cuesta menos que el Renault Captur, un SUV que no deja de ganar adeptos

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 09:24h.

La llegada de una nueva generación ha lo ha dejado a precio de derribo

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El Kia XCeed estrena generación, pero el modelo saliente todavía tiene mucho que decir. La llegada de su sustituto ha permitido reducir notablemente su precio. Ahora está más barato que nunca y se acerca al territorio de los coches low cost. Una oportunidad interesante para quienes no necesitan disponer de la última novedad.

Esta generación del XCeed sigue resultando moderna y atractiva. Combina la imagen de un compacto con algunos rasgos propios de un SUV. Mide 4,39 metros de largo y ofrece un habitáculo suficientemente amplio. Su maletero dispone de 426 litros, ampliables hasta los 1.378 litros abatiendo los asientos traseros.

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El Kia XCeed tiene precio low cost

Kia anuncia esta versión saliente por solo 17.590 euros. Es un precio inferior al del Renault Captur y sorprendente para un vehículo de su tamaño. También conserva la garantía de siete años de la marca coreana. Por coste, equipamiento y protección, se convierte en una alternativa muy difícil de ignorar.

La promoción corresponde a la versión equipada con el motor de gasolina 1.0 T-GDi de 115 CV y 200 Nm de par máximo. Utiliza un cambio manual. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,7 segundos y alcanza los 182 km/h. Su consumo combinado se sitúa en unos ajustados 5,7 litros cada 100 km.

Si lo prefieres, también lo tienes electrificado

También está disponible con tecnología microhíbrida MHEV desde 18.210 euros. La diferencia respecto a la versión convencional es reducida. Puede ser una opción recomendable para quienes se mueven habitualmente por entornos urbanos. La asistencia eléctrica mejora la eficiencia y permite acceder a las ventajas asociadas a la etiqueta ECO de la DGT.

El acabado de acceso Drive incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático bizona y sensores traseros de aparcamiento. También cuenta con navegador Kia Connect, pantalla de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay. Añade conexiones USB y USB-C en las plazas delanteras y traseras, además de un cuadro de instrumentos digital.

En seguridad incorpora frenada automática de emergencia con detección de peatones, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente.