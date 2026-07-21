Más bonito y, para muchos, mejor que el Volkswagen Tiguan y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 01:18h.

Renovado recientemente, presenta un diseño más deportivo y premium

El Volkswagen Tiguan ha dejado de ser el rey

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El Volkswagen Tiguan representa la opción racional dentro de los SUV compactos. El renovado Peugeot 3008 quiere añadir algo más. Su diseño de estilo coupé resulta elegante, deportivo y muy diferente al de la mayoría de sus rivales. Para muchos, esa personalidad ya lo convierte en una alternativa más interesante que el modelo alemán.

La nueva generación también conserva una buena dosis de practicidad. El 3008 mide 4,54 metros y dispone de un maletero de 520 litros. Hay suficiente espacio para viajar en familia. La mayor altura libre al suelo permite afrontar caminos sencillos, mientras que la silueta descendente no perjudica demasiado la comodidad de las plazas posteriores.

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Diseño muy deportivo y comportamiento excelente

La gama arranca con una mecánica de gasolina microhíbrida de 145 CV. Utiliza un motor 1.2 turbo y un sistema eléctrico de 48 voltios. Homologa 5,4 litros cada 100 kilómetros y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Cuesta 30.260 euros financiado o 31.760 euros al contado.

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No es un SUV especialmente rápido, pero sí agradable de conducir. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza los 201 km/h. Su principal virtud se encuentra en el equilibrio. La suspensión filtra bien las irregularidades, la dirección responde con precisión y el volante compacto transmite una sensación de agilidad poco habitual.

Dos versiones con etiqueta CERO de la DGT

Desde el acabado Allure incorpora llantas de 18 pulgadas, climatizador bizona y acceso sin llave. También equipa cámara trasera de 180 grados, faros LED y sistema multimedia Peugeot i-Connect. La seguridad incluye frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y control de crucero.

Quienes necesiten más potencia pueden escoger el híbrido enchufable de 225 CV. Recorre hasta 87 kilómetros en modo eléctrico, luce la etiqueta CERO y parte de 37.130 euros. Por encima aparece el eléctrico de 210 CV, con batería de 78 kWh y más de 526 kilómetros de autonomía WLTP. Su precio comienza en 42.650 euros.