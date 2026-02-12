Más barato y, para muchos, más bonito que el Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 07:38h.

En su quinta generación ha sabido desbancar a colosos del segmento como el Volkswagen Tiguan

El Volkswagen Tiguan lleva años siendo una referencia clara. Un SUV bien diseñado. Con una imagen elegante. Muy equilibrado en todos los sentidos. Ha sido un éxito comercial constante en Europa. Y especialmente en España. Su fórmula ha funcionado durante generaciones.

El Tiguan gusta por muchas razones. Transmite calidad desde el primer momento. Tiene buenos acabados. Un interior sólido. Y un comportamiento en carretera muy afinado. Es cómodo. Silencioso. Y fácil de conducir. Para muchos compradores sigue siendo un valor seguro. Un coche que rara vez decepciona.

Además, su diseño ha sabido envejecer bien. No es rompedor, pero sí atemporal. Justo lo que busca gran parte del público. Y eso explica su éxito frente a rivales más atrevidos. Volkswagen ha sabido mantener al Tiguan en lo más alto durante años.

El Kia Sportage es uno de los peores rivales del Volkswagen Tiguan

Pero el mercado no se detiene. Y hay modelos que han sabido leer muy bien lo que pide el cliente actual. Ahí entra el Kia Sportage. Un SUV que ha evolucionado muchísimo. Y que hoy es el más vendido de Kia a nivel global.

La quinta generación del Sportage ha sido un punto de inflexión. Sobre todo en diseño. Es más agresivo. Más moderno. Más llamativo. Para muchos, incluso más bonito que el Tiguan. Tiene una identidad clara. Y no intenta parecerse a nadie. Eso le ha dado personalidad.

En tamaño está perfectamente situado. 4.515 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La batalla de 2.680 mm garantiza buen espacio interior. El maletero destaca con 526 litros, ampliables hasta 1.715 litros. Muy práctico para familias y viajes.

Disponible en tres versiones mecánicas

La versión gasolina de acceso es muy razonable. Motor 1.6 TGDi de 150 CV y 270 Nm. Cambio manual de seis marchas. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Consume 6,8 l/100 km. Cumple sin problemas.

El acabado Concept ya ofrece mucho. Faros LED, climatizador bizona, cámara trasera, pantalla multimedia, Android Auto, Apple CarPlay y numerosos asistentes de seguridad. Todo por 28.220 euros al contado. Un precio difícil de igualar frente al Tiguan.

Además, el Sportage HEV eleva el nivel. 210 CV, 350 Nm, cambio automático y consumo de 5,9 l/100 km. Anunciado desde 29.470 euros. También hay híbrido enchufable desde 38.550 euros. En conjunto, el Kia ofrece más equipamiento, más diseño y mejores precios. Por eso, para muchos, hoy es la alternativa más atractiva al Tiguan.