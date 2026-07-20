Coches y Motos 20 JUL 2026 - 12:42h.

Si buscas un SUV deportivo y eficiente, esta es una de las opciones inteligentes del momento

El Volkswagen Taigo, ahora, es un chollo

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El Volkswagen Tiguan lleva años siendo una referencia entre los SUV compactos. Es práctico, equilibrado y tiene una gama muy completa. Sin embargo, dentro del mismo grupo existe una alternativa con más personalidad. Se trata del Cupra Terramar, un modelo atractivo que mantiene la funcionalidad necesaria para utilizarlo todos los días.

Mide 4.519 mm de largo, 1.863 mm de ancho y 1.584 mm de alto. Su batalla alcanza los 2.681 mm. Aunque está preparado para moverse cómodamente por ciudad, ofrece un interior espacioso. Destaca especialmente su maletero de 642 litros. Una capacidad excelente para viajar en familia o transportar objetos voluminosos.

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Premium deportivo a precio de generalista

Cupra anuncia el acceso a la gama por 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiados. La promoción permite pagar 260 euros mensuales durante 48 meses. Requiere una entrada de 10.489,79 euros y deja una última cuota de 30.674,56 euros. Una fórmula pensada para reducir el desembolso mensual.

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La versión inicial utiliza un motor de gasolina 1.5 eTSI de 150 CV y 250 Nm. Cuenta con tecnología microhíbrida, cambio automático DSG y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y alcanza 205 km/h. Homologa un consumo de 6,2 l/100 km y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

Su equipamiento incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También dispone de acceso y arranque sin llave, control de velocidad, volante deportivo de cuero y asientos delanteros deportivos. Añade sistema multimedia, servicios Cupra Connect, cuadro digital, climatizador y numerosas ayudas de seguridad.

La alternativa más eficiente es el Terramar híbrido enchufable. Combina un motor 1.5 de 150 CV con una unidad eléctrica de 116 CV. Entrega 204 CV y 350 Nm, mientras que su autonomía eléctrica alcanza los 117 kilómetros. Completa el 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y consume 0,5 l/100 km. Su tarifa es de 47.320 euros antes de posibles ayudas del Plan AUTO+.