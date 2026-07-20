Más atractivo y, para la mayoría, mejor que el Toyota RAV4 y con un equilibrio difícil de superar

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 17:25h.

Versiones mecánicas para todos los gustos, y bolsillos

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Kia Sportage lleva años demostrando que es uno de los SUV más completos del mercado. Es el modelo más vendido de Kia tanto en España como en el resto del mundo. Ha conquistado a los conductores por su diseño, pero también por ofrecer espacio, abundante equipamiento y un elevado nivel de confort.

Su carrocería mide 4.515 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La batalla alcanza los 2.680 mm. Son unas proporciones que permiten aprovechar muy bien el interior. Las plazas traseras son amplias y el maletero ofrece 526 litros. Al abatir los respaldos, la capacidad aumenta hasta 1.715 litros.

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Versiones mecánicas para todos los gustos y necesidades

La gama comienza con el motor de gasolina 1.6 T-GDi de 150 CV y 270 Nm de par máximo. Se combina con un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza los 192 km/h y registra un consumo medio de 6,8 litros cada 100 km.

Esta versión cuesta 29.530 euros al contado con el acabado Concept. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador automático bizona y cámara trasera. También dispone de Android Auto, Apple CarPlay, detector de fatiga, reconocimiento de señales y frenada de emergencia. La oferta se amplía con un diésel de 136 CV, un gasolina microhíbrido de 160 CV y otro gasolina convencional de 180 CV.

Los HEV y PHEV, los favoritos de los clientes

Sin embargo, la verdadera oportunidad aparece con el Sportage híbrido HEV. Su precio de catálogo es de 40.148 euros, pero Kia lo anuncia en su página web por 27.460 euros. Cuesta menos que el gasolina de acceso y ofrece más potencia, cambio automático y un consumo inferior. Por relación entre precio y prestaciones, es la opción más interesante.

Su sistema combina el bloque 1.6 T-GDi con un motor eléctrico para entregar 239 CV y 280 Nm de par. Utiliza una caja automática de seis relaciones y tracción delantera. Pasa de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 196 km/h y homologa 5,5 l/100 km. Además, equipa pantalla curvada de 12,3 pulgadas, sensores de aparcamiento y llave inteligente.

Y coronando la gama, otra versión que también planta cara al Toyota RAV4. El híbrido enchufable de 245 CV, con tracción total y un precio desde 44.230 euros.