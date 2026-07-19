Más completo que el Toyota RAV4 y, para la mayoría, más atractivo: el SUV que está enamorando al mercado

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 10:06h.

Además, es mucho más potente y cuesta casi la mitad

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Toyota RAV4 lleva años siendo una de las grandes referencias entre los SUV híbridos. Es un modelo muy completo y con una excelente reputación. Sin embargo, cada vez tiene más rivales capaces de plantarle cara. Uno de ellos es el Kia Sportage, un todocamino que destaca por su diseño, su tecnología y una relación calidad-precio muy difícil de igualar.

El Sportage se ha convertido en el SUV más vendido de Kia tanto en España como en el resto del mundo. Con el paso de los años ha ido puliendo todos los aspectos que ya funcionaban bien y añadiendo otros que hoy marcan la diferencia. El resultado es un SUV más tecnológico, mejor rematado y con una imagen capaz de competir con modelos mucho más caros.

Es un poco más pequeño, pero mucho más potente y barato

Con 4,51 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,68 metros, el SUV coreano aprovecha muy bien el espacio interior. Los pasajeros disfrutan de un habitáculo amplio y confortable. El maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros, permite afrontar con comodidad viajes en familia o escapadas de fin de semana. Además, su comportamiento destaca por el equilibrio entre confort y estabilidad.

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La versión que rivaliza directamente con el Toyota RAV4 utiliza una mecánica híbrida autorrecargable. Combina un motor 1.6 T-GDI de gasolina con otro eléctrico para desarrollar 239 CV y 280 Nm de par máximo. Está asociada a un cambio automático de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 196 km/h y homologa un consumo medio de solo 5,5 litros cada 100 kilómetros.

Casi 20.000 euros menos

Y atención al precio. El Toyota RAV4 HEV de 185 CV arranca en 44.250 euros. Frente a él, el Kia Sportage HEV actualmente puede adquirirse desde 27.460 euros. Una oferta especialmente llamativa, ya que incluso resulta más asequible que algunas versiones de gasolina del propio Sportage.

Desde el acabado Concept, el equipamiento es realmente completo. Incluye una pantalla curva de 12,3 pulgadas con navegador Kia Connect, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llave inteligente con arranque por botón, retrovisores eléctricos y calefactables, reconocimiento de señales, asistente de mantenimiento de carril y frenada automática de emergencia con detección de peatones en intersecciones.