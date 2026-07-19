Ducati reduce el precio de la Hypermotard V2 SP, la que consideran la más avanzada de su categoría

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 05:44h.

Su decoración especial tan agresiva también nos enamora

Ducati tiene una trail que destaca en los viajes de larga distancia

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Hay una moto en el catálogo de Ducati de la que creemos que no se habla tanto como se debería, a pesar de ser una de las más increíbles que recordamos haber visto en mucho tiempo. Esa es la Hypermotard V2 SP, la que para mucha gente es la más avanzada de su categoría, pues cuenta con un nivel de preparación muy superior al de la media, y que ofrece un comportamiento y unas prestaciones magníficas. Y su decoración especial tan agresiva también nos enamora.

En comparación con la edición normal, este modelo ofrece unas suspensiones Öhlins regulables, unas llantas forjadas de cinco palos, un equipo de frenado delantero Brembo, un peso más reducido o el Ducati Power Launch de serie. El diseño nos encanta a todos y nos parece magnífico, al tener los escapes incluidos bajo el asiento, y pese a una estética minimalista, lo que es evidente es que no pasa desapercibida en ningún lugar al que vaya.

El motor que equipa ahora esta moto es un V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 120,4 CV a 10.750 revoluciones por minuto, y con un sistema de distribución variable totalmente novedoso. El par máximo que anuncia es de 94 Nm a 8.250 rpm, y entre las ayudas electrónicas que tiene hay que destacar los distintos modos de conducción, el ABS en curva, el quickshifter de serie, el control de tracción, el control de freno motor o el control anti-wheelie, que se gestiona a través de una IMU desarrollada por Bosch. Y no le falta la pantalla TFT de cinco pulgadas.

El precio, el punto fuerte de la Ducati Hypermotard V2 SP

Si hay algo que nos acaba por convencer a la hora de querer adquirir la Ducati Hypermotard V2 SP es su irrisorio precio, ahora más rebajado que nunca. Porque nunca antes se había presentado la oportunidad de adquirir una moto como esta, pagando a cambio un total de apenas 20.690 euros.