El icono de Jeep, al que muchos daban por perdido, ha vuelto

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 18:11h.

Uno de los iconos de Jeep que ha regresado en este 2026 con un interesante motor híbrido

Jeep pone en el mercado el todoterreno que lo va a cambiar todo

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El Jeep Cherokee ya está de regreso. Y no con un simple lavado de cara. La marca estadounidense ha renovado por completo uno de sus modelos más emblemáticos. Estrena sexta generación. También una nueva plataforma, un diseño mucho más actual y una tecnología que poco tiene que ver con la de su predecesor.

Durante años fue uno de los grandes referentes entre los todoterrenos. Ahora quiere volver a serlo. El nuevo Cherokee mantiene la personalidad que siempre lo ha caracterizado. Pero añade una imagen más sofisticada. Jeep asegura que buena parte de su inspiración procede de los más de 50 años de historia del modelo. El resultado es un SUV robusto. También elegante.

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Un clásico que ya vuelve a rodar por las carreteras (y fuera de ellas)

La transformación continúa en el interior. Todo es nuevo. El habitáculo gana en calidad. También en espacio. Un detalle lo resume bien. La capacidad de carga aumenta alrededor de un 30% respecto al anterior Cherokee. El nuevo selector giratorio del cambio ayuda a liberar espacio entre los asientos. Todo resulta más limpio. También más práctico.

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La tecnología da un salto evidente. Frente al conductor aparece un cuadro digital de 10,25 pulgadas. En el centro destaca una pantalla táctil de 12,3 pulgadas. Desde ella se controlan la mayoría de funciones del vehículo. No faltan Android Auto ni Apple CarPlay. El sistema multimedia promete una experiencia mucho más rápida e intuitiva.

La seguridad también evoluciona. Jeep incorpora un completo paquete de asistentes. Entre ellos destacan el frenado automático de emergencia, el detector de peatones y ciclistas, el control de crucero adaptativo, el asistente de punto muerto, la ayuda en cruces y el sistema de aparcamiento con frenado automático. Todo pensado para hacer la conducción más sencilla.

Motor híbrido y precio más que razonable

Bajo el capó también hay novedades importantes. El Cherokee estrena un nuevo sistema híbrido desarrollado por Stellantis. Su base es un motor de gasolina 1.6 turbo, acompañado por un esquema electrificado. Ofrece 213 CV (210 hp) y 312 Nm de par máximo. Todo ello sin renunciar a las aptitudes fuera del asfalto que siempre han definido a este modelo.

El renovado Jeep Cherokee ya se vende en Estados Unidos con los acabados Base, Laredo, Limited y Overland. El precio de partida será de 35.000 dólares, unos 30.000 euros al cambio. Un regreso muy esperado. Y una demostración de que uno de los grandes iconos de Jeep todavía tiene mucho que decir.