Volkswagen tiene el coche con motor diésel con más ventas en España

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 17:36h.

Aunque han bajado sus ventas, los modelos diésel siguen teniendo muchos adeptos

El Volkswagen Taigo, ahora, es un chollo

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Muchos daban por hecho que el diésel había desaparecido. Y es cierto que su presencia en el mercado es mucho menor que hace unos años, pero sigue teniendo un grupo fiel de compradores. Especialmente entre quienes recorren muchos kilómetros al año. Los últimos datos demuestran que todavía hay modelos capaces de mantener viva esta tecnología.

Las matriculaciones de coches nuevos en España alcanzaron las 519.283 unidades durante los seis primeros meses de 2026. Esto supone un crecimiento del 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el comportamiento del diésel ha sido muy diferente. En ese tiempo solo se vendieron 23.815 vehículos de este tipo, un 30,68% menos que un año antes.

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Top 10 de junio

A pesar de esa fuerte caída, algunos modelos siguen registrando cifras muy destacadas. El gran dominador es el Volkswagen Tiguan, que lidera la clasificación con 2.588 unidades matriculadas. Tras él aparecen el SEAT León, con 2.312 unidades, y el Mercedes GLA, que alcanza las 2.127. También figuran entre los diez primeros el Audi Q2, el Volkswagen Golf, el Audi Q3, el Mercedes Clase V, el Mercedes Clase A, el Skoda Octavia y el Renault Clio.

Volkswagen Tiguan: 449 unidades vendidas. SEAT León: 424 unidades vendidas. Volkswagen Golf: 288 unidades vendidas. Skoda Octavia: 240 unidades vendidas. Mercedes GLA: 221 unidades vendidas. Mercedes Clase V: 210 unidades vendidas. Skoda Karoq: 180 unidades vendidas. Audi Q3: 170 unidades vendidas. BMW X1: 149 unidades vendidas. DS 7 Crossback: 141 unidades vendidas.

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La tendencia también se repite si solo se analiza el último mes disponible. En junio se matricularon 128.426 vehículos, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, únicamente 3.771 equipaban un motor diésel, una cifra que representa una caída del 42,92%. Su cuota de mercado se queda ya en apenas un 2,94%.

Top 10 de 2026

Incluso en ese escenario tan complicado, el Volkswagen Tiguan vuelve a ocupar la primera posición con 449 unidades vendidas. El SEAT León mantiene el segundo puesto con 424 matriculaciones, mientras que el Volkswagen Golf completa el podio con 288 unidades. A continuación aparecen modelos como el Skoda Octavia, el Mercedes GLA, el Audi Q3 o el BMW X1.