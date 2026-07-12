Peugeot hace más accesible el 3008, el SUV que muchos no esperaban a un precio tan competitivo

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 22:48h.

Disponible en versiones MHEV, PHEV y 100% eléctrica

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

Compartir







La última generación del Peugeot 3008 demuestra que ya no es necesario gastar una fortuna para acceder a un SUV moderno. La marca francesa ha ajustado su oferta para hacerlo más competitivo. El resultado es un modelo que combina diseño, tecnología y eficiencia a un precio que sorprende frente a muchos de sus rivales.

El Peugeot 3008 ofrece versiones mecánicas para todos los gustos

La gama arranca con un motor 1.2 turbo de 145 CV asociado a un sistema microhíbrido de 48 voltios. Dispone de la etiqueta ECO de la DGT, acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, alcanza 201 km/h y homologa un consumo medio de 5,4 litros cada 100 kilómetros. Está disponible desde 30.260 euros financiado o 31.760 euros al contado.

PUEDE INTERESARTE Peugeot tiene una nueva maravilla

Por encima aparece una variante híbrida enchufable de 225 CV y 300 Nm de par máximo. Puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo completamente eléctrico y disfruta de la etiqueta CERO. Completa el 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, alcanza 220 km/h y registra un consumo homologado de 2,4 litros cada 100 kilómetros. Su precio comienza en 37.130 euros.

PUEDE INTERESARTE Peugeot convierte el 208 en un SUV

La oferta se completa con una versión 100 % eléctrica de 210 CV y 345 Nm. Está alimentada por una batería de 78 kWh, acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos, alcanza 170 km/h y supera los 526 kilómetros de autonomía WLTP. El precio de partida es de 42.650 euros.

No solo destaca en mecánicas

Más allá de los motores, el nuevo 3008 también ha evolucionado en diseño. Luce una silueta de inspiración coupé, más deportiva y elegante. Mide 4,54 metros de longitud y ofrece un maletero de 520 litros, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de familias. Entre sus principales rivales se encuentran el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Arkana.

La gama está formada por los acabados Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. Desde el primero ya incorpora PEUGEOT i-Connect, cámara trasera de 180 grados, climatizador automático bizona, acceso y arranque manos libres, faros ECO LED, llantas de 18 pulgadas, cuadro tecnológico, control de crucero, reconocimiento de señales, frenada automática de emergencia y asistente de mantenimiento de carril.