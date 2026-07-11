El SUV de Peugeot más bonito es el más vendido en toda España

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 12:08h.

El 2008 sigue siendo un top ventas para la marca francesa

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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En un mercado donde la oferta de SUV no deja de crecer, destacar no resulta nada sencillo. Sin embargo, hay modelos que consiguen mantenerse entre los favoritos del público gracias a una combinación equilibrada de diseño, tecnología, eficiencia y precio. Uno de ellos es el Peugeot 2008, un SUV urbano que ha vuelto a demostrar su enorme popularidad al situarse como el todocamino más vendido de España durante el mes de junio y ocupar el tercer puesto en el ranking absoluto de matriculaciones.

Este resultado confirma el buen momento que atraviesa el modelo francés, que sigue convenciendo tanto a quienes buscan su primer SUV como a conductores que desean renovar su vehículo por uno más moderno y eficiente. Su éxito no responde a un único factor, sino a un conjunto de cualidades que lo convierten en una de las opciones más completas de su categoría.

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El Peugeot 2008 destaca especialmente por su diseño. Desde el primer vistazo transmite una imagen moderna y sofisticada gracias a un frontal muy expresivo, una parrilla de gran tamaño y la característica firma luminosa de la marca, que aporta mucha personalidad. Las líneas de la carrocería combinan dinamismo y robustez, consiguiendo una estética que continúa siendo una de las más valoradas dentro del segmento de los SUV compactos.

Un interior tecnológico y preparado para el uso familiar

Si el exterior llama la atención, el interior mantiene el mismo nivel de atractivo. Peugeot apuesta por un habitáculo con un diseño muy cuidado, en el que la tecnología adquiere un gran protagonismo gracias al conocido i-Cockpit. El volante de reducido tamaño, la instrumentación digital y la pantalla central crean un entorno de conducción moderno y diferente a la mayoría de sus rivales.

La calidad percibida también es uno de sus puntos fuertes. Los materiales empleados ofrecen una buena sensación al tacto y el ajuste de las distintas piezas transmite una impresión de solidez que refuerza la sensación de estar ante un vehículo muy bien construido.

En cuanto al espacio, el Peugeot 2008 responde perfectamente a las necesidades de una familia. Las plazas traseras ofrecen un buen nivel de comodidad para los pasajeros y el maletero dispone de una capacidad suficiente para transportar equipaje, compras o todo lo necesario para una escapada de fin de semana.

La gama mecánica también contribuye a explicar su éxito. El modelo está disponible con motores de gasolina, variantes híbridas y una versión completamente eléctrica, permitiendo que cada conductor pueda elegir la opción que mejor se adapta a su forma de utilizar el coche y a sus necesidades diarias.

Un SUV que convence por su equilibrio

El Peugeot 2008 no solo destaca por su diseño o por su tecnología, sino también por ofrecer un comportamiento muy equilibrado. En ciudad resulta cómodo y fácil de maniobrar gracias a sus dimensiones contenidas, mientras que en carretera mantiene una conducción estable y confortable que permite afrontar viajes largos con total tranquilidad.

La suspensión logra absorber correctamente las irregularidades del asfalto sin comprometer la estabilidad, mientras que la dirección ofrece un tacto preciso que transmite confianza al conductor. Todo ello contribuye a una experiencia de conducción agradable tanto en desplazamientos urbanos como en recorridos por autopista.

Otro de los aspectos que explican su buena acogida es su nivel de equipamiento. Desde las versiones de acceso incorpora numerosos elementos de confort y seguridad que mejoran la experiencia de uso y lo sitúan como una de las propuestas más completas de su segmento.

Precisamente esa combinación de diseño atractivo, tecnología, eficiencia, habitabilidad y una oferta comercial competitiva ha permitido que el Peugeot 2008 se convierta en el SUV más vendido de España durante el mes de junio. Un modelo que demuestra que sigue siendo una referencia dentro de una categoría donde cada vez resulta más complicado destacar y que continúa posicionándose como una de las compras más recomendables para quienes buscan un SUV moderno, versátil y preparado para todo tipo de situaciones.