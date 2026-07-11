El Toyota más bonito de la historia de la marca es de 2023

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 00:18h.

Diseño, comportamiento, fiabilidad, eficiencia, tecnología… este Toyota lo tiene todo

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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Hay coches que destacan por su fiabilidad. Otros, por su precio. Y unos pocos consiguen llamar la atención simplemente con verlos pasar porque lo juntan todo. La última generación del Toyota C-HR, lanzada en 2023, pertenece a este último grupo. Su diseño rompedor ha dividido opiniones desde el primer día, pero también ha conseguido algo muy difícil: convertirse, para muchos, en el Toyota más atractivo jamás fabricado.

Su estética no es su único argumento. El C-HR también ofrece un buen equilibrio entre tamaño y practicidad. Mide 4,36 metros de largo, cuenta con una batalla de 2.640 mm y dispone de un maletero de 358 litros. Compite con modelos como el Kia Niro o el Mazda MX-30 híbrido, aunque apuesta por una imagen mucho más deportiva y personal.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La gama arranca con un sistema híbrido autorrecargable de 140 CV. Combina un motor de gasolina 1.8 de 98 CV con otro eléctrico de 95 CV. Homologa un consumo medio de solo 4,7 l/100 km, acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, alcanza 170 km/h y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT. Para quienes buscan mayores prestaciones existe un 200H, con 197 CV, un consumo de 4,8 l/100 km y un precio desde 28.500 euros financiado.

La oferta también resulta interesante. El precio oficial del modelo es de 35.387 euros, aunque actualmente Toyota lo anuncia desde 30.750 euros al contado o 29.050 euros financiado. Una diferencia importante que lo convierte en una opción mucho más competitiva dentro del segmento de los SUV híbridos.

El equipamiento también justifica su éxito

Desde el acabado Active, el equipamiento ya viene muy completo. Incorpora acceso y arranque sin llave, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de 8 pulgadas con Toyota Smart Connect, conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona, cámara trasera, sensores de lluvia y luz, además de retrovisores eléctricos, calefactables y plegables automáticamente.

En materia de seguridad, incluye control de crucero adaptativo inteligente, detector de ángulo muerto, mantenimiento de carril, sistema precolisión, reconocimiento de señales, asistente en intersecciones, ayuda al arranque en pendiente, ocho airbags, control de estabilidad, llamada automática e-Call y numerosos asistentes que facilitan la conducción tanto en ciudad como en carretera.

Para quienes quieran dar un paso más, la gama incorpora una versión híbrida enchufable de 223 CV. Homologa 62 kilómetros de autonomía eléctrica, consume solo 1,2 l/100 km, cuenta con la etiqueta CERO y parte desde 33.950 euros.