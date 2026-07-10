El nuevo Renault Master 2026 domina el mercado europeo

El furgón francés consolida su absoluto liderazgo en Europa

Lo hace gracias a sus renovadas tecnologías, baterías eficientes y un firme compromiso con la ecología corporativa

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Desde comienzos de 2026, el Renault Master ha ratificado con total autoridad su hegemonía comercial en el competitivo mercado europeo de los grandes furgones. Este éxito se extiende tanto a sus tradicionales motorizaciones térmicas como a la variante eléctrica E-Tech.

Con el firme propósito de responder con eficacia a los usos intensivos diarios, la gama introduce significativos equipamientos que elevan notablemente el confort de marcha, la ergonomía general y la utilidad práctica.

Las versiones eléctricas y térmicas equipadas con transmisión automática estrenan una consola central rediseñada que optimiza el espacio a bordo, liberando noventa milímetros adicionales en la cabina. Esta reconfiguración facilita el tránsito interno entre la zona de conducción y el compartimento de carga, mejorando paralelamente el bienestar del pasajero central al otorgarle mayor holgura en las piernas.

Asimismo, se incorpora la tarjeta manos libres para el acceso y arranque automático, agilizando las rutinarias jornadas laborales. En materia de seguridad y asistencia, el vehículo añade tecnologías vanguardistas como una cámara inteligente de vigilancia de atención del conductor y un freno de estacionamiento eléctrico con la cómoda función Auto Hold. Las variantes más equipadas disponen de un control de crucero adaptativo y una instrumentación digital ampliada.

Innovación eléctrica

En el apartado de la electromovilidad, el furgón optimiza sus capacidades mediante una nueva batería Mid-Nickel producida en Europa y ensamblada en la factoría francesa de Batilly. Esta tecnología de vanguardia mantiene una capacidad de ochenta y siete kilovatios hora, pero mejora la gestión térmica y optimiza la velocidad de recarga. El sistema se gestiona con un cargador bidireccional estándar de once kilovatios, estando disponible una opción de veintidós kilovatios que añade compatibilidad con la tecnología Vehicle-to-Grid según los mercados.

Para maximizar la productividad, se integra una toma de corriente residencial de doscientos veinte voltios en cabina y carga, capaz de suministrar tres mil quinientos vatios de potencia pura para alimentar herramientas inalámbricas. El fabricante amplía su gama eléctrica con un chasis-cabina de cuarenta kilovatios hora orientado al ámbito urbano, aunque en el mercado español se comercializará exclusivamente la versión superior. Por otra parte, se han implementado mejoras técnicas específicas para el sector de las autocaravanas, ensanchando las vías traseras en ciento veinte milímetros. La sostenibilidad constituye otro pilar fundamental del nuevo modelo.

Transformaciones de fábrica

Mediante la colaboración estratégica con el ecosistema especializado The Future Is Neutral, la marca da un paso histórico en economía circular al incorporar plásticos reciclados en zonas visibles. Específicamente, la parte superior del salpicadero contiene un veinte por ciento de materiales recuperados de vehículos al final de su vida útil, demostrando que el residuo industrial puede transformarse en un componente premium duradero y seguro.