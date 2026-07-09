Encontramos la mejor rival de la Zontes 368G, la moto de moda, para muchos, incluso mejor

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 20:04h.

Está disponible en dos colores diferentes, como son el negro y el blanco

Bonita, buena y muy barata es la moto del año, la Zontes 368G

Compartir







Sabemos que la Zontes 368 G es la moto de moda, y con razones más que suficientes para ello, pues es espectacular, y ofrece la mejor relación calidad-precio. Pero hay otras alternativas que son incluso mejores en algunos apartados, y aquí es donde nos encontramos con la SYM ADXTG 400, una alternativa ideal por su versatilidad con una estética agresiva y marcada, que está disponible en dos colores diferentes, como son el negro y el blanco.

Las principales características de la moto son, entre muchas cosas, su estilo adventure, su motor con sistema de distribución variable, sus suspensiones de largo recorrido, su basculante trasero convencional o su transmisión secundaria por cadena de eslabones. Tampoco se queda atrás en cuanto a prestaciones, con un motor que entrega unas cifras más que aceptables, que cuenta con la tecnología de distribución variable, además de embrague centrífugo o un doble eje de equilibrado para menor vibración.

El propulsor en cuestión es de 399 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida, capaz de desarrollar una potencia de 35 CV a 7.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 37,2 Nm a 5.500 rpm. Entre las ayudas a la conducción que tiene esta moto, podemos destacar el sistema de control de tracción o el ABS, mientras que a nivel de equipamiento no le falta la pantalla LCD a todo color de 4,3 pulgadas, con sistema keyless y ópticas full LED.

6.999 euros se necesitan para conseguir la SYM ADXTG 400

No se nos ocurren muchas motos mejores que esta SYM ADXTG 400, pues tiene un precio de 6.999 euros, lo que nos parece un precio muy justo y que se sitúa al alcance de prácticamente todos los bolsillos. Así que no lo pienses y aprovecha la oportunidad para hacerte con una moto de 10.