Coches y Motos 07 JUL 2026 - 06:56h.

204 CV de potencia y 120 km de autonomía eléctrica

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

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El Skoda Kodiaq se ha consolidado como uno de los SUV familiares más interesantes del mercado. Destaca por su gran equilibrio entre espacio, tecnología, calidad y precio. Con 4.758 mm de largo, una generosa batalla de 2.791 mm y un maletero de 910 litros, se convierte en un coche muy práctico para el uso diario y también para viajar.

Entre sus competidores figuran modelos tan conocidos como el Toyota RAV4, el Mitsubishi Outlander o el Kia Sportage. Sin embargo, el modelo checo sobresale por su excelente relación calidad-precio, su completo equipamiento y un comportamiento muy equilibrado en carretera. Además, ofrece una gama adaptada a diferentes necesidades, con motores de gasolina, diésel y versiones electrificadas.

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Para muchos, esta es la opción más inteligente de la gama del Skoda Kodiaq

La opción que más interés despierta entre las familias es la híbrida enchufable. Combina un motor 1.5 de gasolina con otro eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 204 CV y un par máximo de 250 Nm. Está asociada a un cambio automático DSG y a la tracción delantera, ofreciendo una conducción muy cómoda tanto en ciudad como en carretera.

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Las prestaciones también convencen. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Lo más llamativo es su eficiencia. Homologa un consumo combinado de solo 1,6 l/100 km, gracias a una batería de 19,7 kWh que le permite recorrer hasta 119 kilómetros en modo totalmente eléctrico según el ciclo WLTP.

Accesible para casi todos los bolsillos

Toca hablar del precio. Esta versión está disponible desde 38.375 euros. También puede adquirirse mediante financiación desde 270 euros al mes durante 35 mensualidades, con una cuota adicional de 2.925 euros en el mes 12. La entrada es de 5.647,57 euros y la cuota final asciende a 29.784,22 euros.

Por este precio incluye el acabado Selection, que abre la gama, y que ya incorpora una dotación muy completa. Incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 13 pulgadas, navegador, faros LED, acceso sin llave, climatizador de tres zonas, cámara de marcha atrás y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También añade asientos delanteros calefactados y portón trasero con apertura y cierre eléctricos.