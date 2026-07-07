Coches y Motos 07 JUL 2026 - 20:48h.

El futuro de BMW está en el iX

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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El BMW iX afronta una nueva etapa con importantes mejoras que refuerzan su posición entre los grandes SUV eléctricos premium. La firma alemana ha perfeccionado uno de sus modelos tecnológicos más avanzados, aumentando su autonomía, mejorando las prestaciones y manteniendo un elevado nivel de confort. El resultado es un vehículo preparado para competir con las propuestas más exclusivas del mercado sin renunciar a la identidad propia de BMW.

Es un SUV que tiene presencia. Con casi cinco metros de longitud y una batalla de 3.000 mm, ofrece un habitáculo muy espacioso para cinco ocupantes. A ello se suma un maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.750 litros, una capacidad que lo convierte en un excelente compañero tanto para el día a día como para largos viajes. Entre sus principales rivales figuran el Audi Q6 eléctrico y el futuro Porsche Cayenne eléctrico.

Lo mejor de BMW está en el iX

El equipamiento no deja margen para las críticas. Desde la versión de acceso incorpora llantas aerodinámicas M de 21 pulgadas, faros LED adaptativos, volante M Sport calefactable, asientos deportivos calefactados, sistema de sonido Harman/Kardon, acceso confort, recarga inalámbrica para el teléfono, BMW Live Cockpit Professional, navegador conectado y un amplio paquete de asistentes a la conducción y al aparcamiento.

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La versión iX xDrive45 es la encargada de abrir la gama, aunque sus cifras están lejos de ser modestas. Para muchos, es la opción inteligente. Su sistema eléctrico desarrolla 408 CV, una potencia que supone un incremento de 82 CV respecto a su predecesor. Gracias a ello, completa la aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos, ofreciendo unas prestaciones propias de modelos deportivos.

Supera los 600 km de autonomía en ciclo urbano

En cuanto a la batería, BMW introduce una nueva generación de celdas, permitiendo aumentar la capacidad hasta 94,8 kWh, alrededor de un 30 % más que antes. Esto se traduce en una autonomía de entre 490 y 602 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra que facilita afrontar desplazamientos largos con menos paradas para recargar.

En materia de carga, el iX también da un paso adelante. El xDrive45 admite potencias de hasta 175 kW en corriente continua, mientras que las versiones superiores alcanzan 195 kW. En corriente alterna, toda la gama soporta cargas de hasta 22 kW, reduciendo el tiempo necesario para recuperar buena parte de la energía de la batería. Disponible desde 96.205 euros, el BMW iX demuestra que la electrificación premium sigue avanzando a gran velocidad.