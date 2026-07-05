El SUV que puede hacerte olvidar al Porsche Macan

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 17:23h.

230 CV de potencia y más de 650 km de autonomía

Mercedes tiene ya un digno rival del Porsche Taycan

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Hay modelos que destacan por sus prestaciones. Otros lo hacen por su tecnología. Y unos pocos consiguen reunir diseño, confort y una gran autonomía en un mismo vehículo. Ese es precisamente el objetivo del nuevo DS Nº8, un SUV eléctrico que quiere abrirse paso en el segmento premium. Frente a rivales como el Porsche Macan, el Polestar 4 o el Lexus RZ, apuesta por una personalidad propia y un refinamiento muy francés.

Sus dimensiones dejan claro que juega en la liga de los grandes SUV. Mide 4,82 metros de largo, cuenta con una batalla de 2,90 metros y ofrece un maletero de 560 litros, suficiente para afrontar largos viajes en familia. La silueta, con una marcada caída del techo y una aerodinámica muy cuidada, aporta una imagen elegante y moderna, alejada de los diseños más convencionales del segmento.

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Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

La tecnología ocupa otro papel protagonista. El SUV francés dispone de control de crucero adaptativo con función Stop&Go, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, reconocimiento ampliado de señales, asistente de mantenimiento de carril y un sistema de frenado autónomo capaz de actuar incluso en cruces gracias al radar frontal. A ello se suma un sistema de vigilancia del conductor mediante cámara interior para aumentar la seguridad durante los viajes.

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Otro de sus puntos fuertes es el confort de marcha. La distancia entre ejes favorece una gran estabilidad en carretera y un excelente espacio para los ocupantes. La suspensión está orientada a filtrar las irregularidades del asfalto y convertir los desplazamientos largos en una experiencia relajada, una cualidad que siempre ha distinguido a los modelos de DS.

Así es el DS Nº8 más económico

Un modelo que tiene un precio actualmente que te hará olvidar de opciones más costosas como el mencionado Macan. En su versión de acceso cuesta 54.806 euros al contado o 53.101 euros financiados. Y lo que te llevas a cambio no está nada mal.

Equipa un motor eléctrico de 230 CV y 343 Nm de par máximo, asociado a una batería de 73,7 kWh. La potencia llega al eje delantero y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos, alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h y homologar hasta 550 kilómetros de autonomía WLTP. En ciudad puede recorrer incluso 655 kilómetros, siempre con la etiqueta CERO de la DGT.

DS también ha cuidado especialmente el equipamiento. El acabado de acceso Pallas ya incorpora llantas de 19 pulgadas, faros LED, navegador 3D conectado, climatizador automático de dos zonas, cargador inalámbrico para el móvil, sistema de acceso sin llave, bomba de calor y asientos delanteros eléctricos y calefactados.