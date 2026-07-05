Coches y Motos 05 JUL 2026 - 10:09h.

Todavía no ha llegado a España, pero ya tiene mucho que decir

El nuevo Genesis G80 convierte a Genesis en una referencia mundial de elegancia

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El segmento de los SUV eléctricos premium no deja de ganar protagonismo. Marcas tradicionales y nuevos fabricantes luchan por conquistar a un cliente cada vez más exigente. En ese escenario, Genesis, la división de lujo del grupo Hyundai, quiere hacerse un nombre con el GV70 Electrified, un todocamino que ccombina altas prestaciones, un diseño elegante y un elevado nivel tecnológico para plantar cara a algunos de los modelos más consolidados del mercado.

El Genesis GV70 Electrified mide 4,72 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2,88 metros, lo que se traduce en un habitáculo amplio para cinco ocupantes. El maletero ofrece 503 litros de capacidad, ampliables hasta 1.630 litros al abatir la segunda fila de asientos. Además, incorpora un práctico frunk delantero de 25 litros, perfecto para guardar los cables de recarga o pequeños objetos.

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Las premium europeas temen la llegada de este SUV premium

Su principal baza está bajo la carrocería. Equipa dos motores eléctricos, uno sobre cada eje, que desarrollan una potencia conjunta de 490 CV. La tracción total viene de serie y se alimenta mediante una batería de 77,4 kWh. Con esta configuración homologa una autonomía de 455 kilómetros según el ciclo WLTP, aunque en recorridos urbanos puede superar los 600 kilómetros, una cifra que lo sitúa entre los SUV eléctricos más competitivos de su categoría.

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Más allá de las prestaciones, Genesis ha apostado por una tecnología muy completa. El GV70 incorpora el sistema V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos. Desde herramientas hasta pequeños electrodomésticos, el vehículo puede convertirse en una fuente de energía móvil, una función cada vez más valorada por quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El modelo también destaca por su refinamiento. La filosofía de diseño Athletic Elegance da forma a una carrocería de líneas fluidas y muy equilibradas. En el interior predominan los materiales de calidad, una presentación cuidada y una elevada sensación de confort. Todo ello acompañado por un completo equipamiento tecnológico y numerosos asistentes a la conducción orientados tanto a la seguridad como al bienestar durante los viajes.

Todavía no se vende en España pero se espera que lo haga por unos 70.000 euros

La competencia, eso sí, es especialmente exigente. Entre sus principales rivales aparecen modelos como el Tesla Model Y, BMW iX3, Audi Q4 e-tron, Mercedes EQC, Lexus RZ, Jaguar I-Pace, BYD Seal U o Seres 5. Todos ellos compiten por un cliente que busca autonomía, calidad de construcción, tecnología y una experiencia de conducción premium.

Genesis todavía no comercializa oficialmente sus modelos en España, aunque su llegada está cada vez más cerca. Las primeras estimaciones apuntan a un precio próximo a los 70.000 euros para el GV70 Electrified.