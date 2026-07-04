Cuesta menos de 20.000 euros, consume muy poco y tiene un diseño muy atractivo: el coche más barato de Toyota

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 20:20h.

Con menos de 4 litros a los 100 km, es el SUV que menos consume del segmento

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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No es el Toyota más grande, ni el más potente. Tampoco lo pretende. El Aygo X Cross Hybrid ha sido concebido para quienes buscan un coche urbano con personalidad, fácil de conducir y muy económico de mantener. Además, se convierte en el modelo más asequible de la marca japonesa, manteniendo el nivel de calidad y fiabilidad que caracteriza al fabricante.

Su estética es uno de sus principales reclamos. Aunque mide solo 3,77 metros, adopta una imagen inspirada en los SUV, con una carrocería elevada y detalles que transmiten robustez. Es un coche pensado para desenvolverse con soltura en ciudad, pero también para ofrecer una presencia mucho más atractiva que la de otros urbanos tradicionales.

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El mini SUV para los urbanitas con estilo

Toyota anuncia el Aygo X Cross Hybrid desde 19.100 euros financiado o 20.900 euros al contado. Además, propone una financiación desde 99 euros al mes, con 48 cuotas, una entrada de 7.846 euros y una última cuota de 10.172 euros.

A cambio, te llevas un SUV que, bajo el capó, esconde un eficiente sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de 1.5 litros con un propulsor eléctrico. En conjunto desarrolla 116 CV, suficientes para mover con agilidad un vehículo de estas dimensiones. Lo mejor llega al hablar de consumo, ya que homologa únicamente 3,8 litros cada 100 kilómetros, además de disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento está a la altura

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Incluso en las versiones de acceso incorpora elementos muy valorados por los conductores actuales. Entre ellos destacan la pantalla táctil de 9 pulgadas con Toyota Smart Connect, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión trasera, conexión Bluetooth y cristales posteriores oscurecidos, ofreciendo un conjunto muy completo para un coche de este tamaño.

El habitáculo también aprovecha muy bien el espacio disponible. Su batalla de 2,43 metros permite acomodar a cuatro ocupantes con comodidad, mientras que el maletero de 231 litros resulta suficiente para el día a día, una escapada de fin de semana o las compras habituales.