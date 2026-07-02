El nuevo Subaru, para la mayoría el más atractivo del catálogo, tiene precio

eldesmarque.com 02 JUL 2026 - 04:48h.

La nueva versión del Subaru Solterra ya está a la venta en España

Subaru tiene el eléctrico accesible más atractivo del mercado

Compartir







Subaru ha renovado a fondo el Solterra para mantenerlo entre los eléctricos más interesantes de su categoría. Tras la importante actualización presentada hace unos meses, el SUV ya está disponible en España con una propuesta más competitiva. Mejora en autonomía, tecnología y equipamiento, sin perder la personalidad que siempre ha caracterizado a la marca japonesa.

El diseño continúa siendo uno de sus principales argumentos. Su imagen robusta, combinada con detalles modernos y una presencia muy marcada, lo convierten para muchos en el Subaru más atractivo de toda la gama. Además, mantiene unas cualidades pensadas tanto para el uso diario como para escapadas fuera del asfalto gracias a soluciones específicas de la marca.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Subaru no parece un Subaru

Hasta 343 CV para el nuevo Subaru Solterra 2027

La oferta arranca con una versión equipada con un motor eléctrico de 227 CV y 268 Nm de par, alimentado por una batería de 73 kWh. Homologa hasta 550 kilómetros de autonomía WLTP, acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h, cifras suficientes para afrontar con comodidad cualquier tipo de desplazamiento.

PUEDE INTERESARTE Subaru despide el icono de los años 90

Para quienes buscan un nivel de prestaciones superior, Subaru ofrece una segunda variante con 343 CV, tracción total y la misma batería de 73 kWh. Conserva el enfoque práctico del modelo, pero añade un extra de rendimiento para mejorar la capacidad de aceleración y la motricidad en superficies complicadas, una de las señas de identidad del fabricante.

El equipamiento está a la altura

Toda la gama se comercializa con el acabado Field, muy completo desde el primer momento. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, pantalla multimedia de 14 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay, cuadro digital de 7 pulgadas, doble cargador inalámbrico para móviles, tapicería de cuero vegano, climatizador bizona, portón eléctrico manos libres y asientos delanteros eléctricos y calefactados.

El apartado tecnológico también destaca por la abundancia de asistentes. Dispone de cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo con función Stop&Go, sistema X-Mode, frenada precolisión, monitor de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, reconocimiento de señales, asistente de mantenimiento de carril, asistencia al cambio de carril y numerosos sistemas destinados a mejorar la seguridad en cualquier circunstancia.

Los precios del renovado Subaru Solterra arrancan en 41.000 euros para la versión de 227 CV, mientras que la alternativa de 343 CV con tracción total parte de 43.500 euros.