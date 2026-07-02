El Kia más accesible es, para muchos, el más bonito

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 10:07h.

Este eléctrico es una de las grandes apuestas de la marca coreana

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia continúa ampliando su ofensiva eléctrica con un modelo que aspira a convertirse en una de las opciones más interesantes para quienes buscan dar el salto a la movilidad sin emisiones sin realizar un gran desembolso. El nuevo Kia EV2 se sitúa como la puerta de entrada a la gama eléctrica de la marca, pero eso no significa que renuncie al diseño, la tecnología o el equipamiento. Al contrario, muchos consideran que, precisamente por su tamaño y sus proporciones, es uno de los modelos más atractivos que la firma surcoreana ha lanzado en los últimos años.

Con una imagen moderna, un formato SUV compacto y un precio mucho más contenido que el de sus hermanos mayores, el EV2 quiere convertirse en uno de los protagonistas del mercado europeo. Su propuesta combina un diseño llamativo con unas dimensiones ideales para el uso diario, manteniendo el ADN que Kia ha desarrollado en toda su nueva familia de vehículos eléctricos.

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Un SUV urbano con mucho carácter

El diseño es uno de los grandes argumentos del Kia EV2. La marca ha conseguido trasladar el lenguaje estético visto en modelos como el EV3, el EV6 o el EV9 a un vehículo mucho más compacto. El resultado es un SUV urbano con una fuerte personalidad, líneas rectas, una iluminación muy característica y una imagen robusta que transmite modernidad desde cualquier ángulo.

A pesar de ser el modelo más pequeño de la gama eléctrica, el EV2 ofrece una presencia muy superior a la que cabría esperar por sus dimensiones. La elevada altura de la carrocería facilita el acceso al habitáculo y proporciona una posición de conducción que muchos conductores prefieren frente a la de un turismo convencional.

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El interior también apuesta por un enfoque muy tecnológico. La digitalización cobra protagonismo con un cuadro de instrumentos completamente digital y un sistema multimedia de última generación, acompañado por una distribución minimalista que busca mejorar la sensación de amplitud y facilitar el uso diario.

Además, Kia ha trabajado especialmente en el aprovechamiento del espacio. Gracias a la plataforma específica para vehículos eléctricos, el habitáculo ofrece una buena habitabilidad para los pasajeros y un maletero que responde a las necesidades habituales de una familia o de quienes utilizan el coche tanto en ciudad como durante escapadas de fin de semana.

Un eléctrico pensado para llegar a más conductores

El objetivo del Kia EV2 es claro: hacer que la movilidad eléctrica resulte más accesible. Para ello, la marca ofrece una versión de acceso con una batería de autonomía estándar capaz de cubrir con solvencia los desplazamientos cotidianos, manteniendo además la posibilidad de realizar viajes ocasionales gracias a su sistema de carga rápida.

Su equipamiento también destaca por encima de lo habitual en este nivel de precio. Desde las versiones más sencillas incorpora numerosos asistentes a la conducción, sistemas de conectividad, ayudas al aparcamiento y diferentes elementos de confort que hasta hace pocos años estaban reservados a modelos mucho más caros.

Otro de sus puntos fuertes será el coste de utilización. Al tratarse de un vehículo completamente eléctrico, los gastos de mantenimiento son inferiores a los de un coche con motor de combustión, mientras que el coste por kilómetro también puede reducirse considerablemente si se dispone de un punto de carga doméstico.

Con el EV2, Kia demuestra que un modelo de acceso no tiene por qué ser básico. Su combinación de diseño, tecnología, eficiencia y precio lo convierte en una de las propuestas más interesantes dentro del segmento de los SUV eléctricos urbanos. Un coche pensado para quienes buscan una alternativa moderna, práctica y con una imagen capaz de destacar frente a la mayoría de sus competidores.