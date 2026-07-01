Cuánto cuesta hoy la gasolina y el gasoil en España tras la retirada de la ayuda

Alberto Cercós García 01 JUL 2026 - 09:51h.

Este 1 de julio entra en vigor real decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio

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Los conductores españoles afrontan desde este 1 de julio de 2026 un nuevo escenario en el precio de los carburantes. El Gobierno ha puesto fin a la rebaja del IVA que mantenía la gasolina y el gasóleo gravados al 10%, por lo que ambos combustibles vuelven a tributar al tipo general del 21%. Sin embargo, la retirada de esta ayuda no se traduce en un incremento equivalente en el surtidor, ya que entra en vigor un nuevo descuento temporal mediante una reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de 15 céntimos por litro durante julio, que se reducirá a 10 céntimos en agosto y a 5 céntimos en septiembre antes de desaparecer, salvo que vuelvan a dispararse los precios.

Con este nuevo sistema, el precio medio de la gasolina sin plomo 95 se sitúa alrededor de 1,55 euros por litro, mientras que el gasóleo alcanza una media cercana a 1,56 euros por litro, aunque las cifras varían en función de la estación de servicio, la provincia y la política comercial de cada operador. En la práctica, llenar un depósito de 50 litros cuesta entre cinco y seis euros más en el caso de la gasolina y alrededor de tres euros más para los vehículos diésel respecto a las últimas semanas, cuando seguía vigente la rebaja fiscal completa.

Nuevo mes y precios más caros

El nuevo decreto también incorpora un mecanismo de protección para los consumidores. Si la inflación de los carburantes supera el 15% interanual, el descuento volverá automáticamente al equivalente a 20 céntimos por litro, con el objetivo de amortiguar un eventual repunte del petróleo o de los costes energéticos. Además, continúan las ayudas específicas para transportistas, agricultores, pescadores y otros sectores profesionales que dependen del gasóleo, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reforzará el control sobre las estaciones de servicio que apliquen márgenes considerados anómalos.

Aunque la media nacional sirve como referencia, el precio final seguirá dependiendo de cada gasolinera. Las diferencias entre estaciones pueden superar los 20 céntimos por litro, por lo que comparar precios continúa siendo la mejor forma de ahorrar en cada repostaje. El Ejecutivo justifica este cambio por la estabilización del mercado energético y por las recomendaciones de la Unión Europea para retirar progresivamente las ayudas generalizadas, aunque mantiene abierta la puerta a reactivar los descuentos si el mercado vuelve a tensionarse.