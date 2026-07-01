Coches y Motos 01 JUL 2026 - 06:23h.

MG tiene un utilitario que está poniendo contras las cuerdas al rey de los low cost

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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El segmento de los utilitarios siempre ha estado dominado por modelos que priorizan el precio por encima de todo. Coches como el Dacia Sandero han demostrado que existe una gran demanda de vehículos sencillos y asequibles, pero la llegada del MG3 Hybrid+ ha cambiado la perspectiva de muchos compradores. La marca propone una fórmula muy distinta: ofrecer un coche con un elevado nivel tecnológico, una mecánica híbrida de altas prestaciones y un equipamiento propio de categorías superiores, todo ello manteniendo un precio muy competitivo.

Esta combinación ha convertido al MG3 Hybrid+ en uno de los modelos más interesantes del mercado. Es una alternativa para quienes no quieren limitarse a un coche básico y buscan un utilitario capaz de responder con solvencia tanto en ciudad como en carretera.

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Un diseño moderno acompañado de un interior muy tecnológico

El MG3 apuesta por una estética mucho más deportiva que la de la mayoría de sus rivales. El frontal destaca por una parrilla de grandes dimensiones, unos grupos ópticos muy estilizados y unas líneas marcadas que transmiten dinamismo desde el primer vistazo.

La carrocería mantiene unas dimensiones compactas que facilitan los desplazamientos urbanos, pero consigue ofrecer una imagen robusta y moderna que le permite destacar frente a otros utilitarios de su segmento.

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En el habitáculo también se aprecia un importante salto de calidad. El salpicadero está presidido por dos pantallas digitales, una destinada a la instrumentación y otra al sistema multimedia, creando un entorno mucho más tecnológico de lo habitual en un coche de este tamaño.

La conectividad es uno de sus puntos fuertes, con compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto, además de diferentes funciones que facilitan la integración del teléfono móvil durante la conducción.

Los materiales presentan un nivel de acabado convincente y el diseño interior transmite una sensación de modernidad poco habitual en vehículos de su precio. Además, las plazas delanteras ofrecen una buena habitabilidad y las traseras permiten viajar con comodidad a dos adultos, convirtiéndolo en un coche perfectamente válido para el uso diario.

Un sistema híbrido que marca diferencias

Si hay un aspecto que realmente distingue al MG3 Hybrid+ es su mecánica. Frente a muchos de sus competidores, que continúan apostando por motores de gasolina convencionales, el utilitario de MG incorpora un sistema híbrido que combina un motor de combustión con uno eléctrico para ofrecer una potencia muy superior a la habitual dentro del segmento.

Esta configuración no solo proporciona una respuesta especialmente ágil en ciudad, sino que también permite realizar adelantamientos y desplazamientos por carretera con una solvencia impropia de un utilitario.

Otro de sus grandes argumentos es la eficiencia. El sistema híbrido consigue mantener unos consumos muy contenidos, especialmente en recorridos urbanos, donde el motor eléctrico adquiere un mayor protagonismo. Además, la etiqueta ECO supone una ventaja importante para acceder a las zonas de bajas emisiones y reducir algunos costes asociados al uso del vehículo.

El equipamiento también juega un papel fundamental. Dependiendo de la versión, el MG3 puede incorporar cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, climatizador automático, acceso sin llave, llantas de aleación, iluminación LED y un amplio conjunto de asistentes a la conducción.

Entre ellos destacan la frenada automática de emergencia, el mantenimiento activo de carril, el control de crucero adaptativo, el reconocimiento de señales de tráfico y el asistente de tráfico, sistemas que mejoran tanto la seguridad como el confort durante cualquier desplazamiento.

Gracias a esta combinación de diseño, tecnología, eficiencia y prestaciones, el MG3 Hybrid+ se ha convertido en uno de los utilitarios más completos del mercado. Es un coche que demuestra que ya no es necesario elegir entre precio y equipamiento, ofreciendo una propuesta muy competitiva para quienes buscan un vehículo moderno, eficiente y preparado para afrontar con garantías tanto el día a día en la ciudad como los viajes de fin de semana.