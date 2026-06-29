Más potente que el Nissan Juke y, para la mayoría, más equilibrado: el SUV urbano que está destacando

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 16:39h.

Más potente, para muchos más bonito y, sobre todo, más barato

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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El segmento de los SUV urbanos vive uno de sus momentos más competitivos. Y en el sector, modelos veteranos como el Nissan Juke siguen siendo una referencia por su personalidad. Sin embargo, opciones como el renovado Renault Captur ha dado un importante salto adelante con un diseño más moderno, una gama mecánica mucho más amplia y un nivel tecnológico que lo convierten en una de las propuestas más completas de su categoría. Y,m además, es más barato.

El Nissan Juke no ofrece grandes sorpresas.Mide 4,21 metros de largo, ofrece un maletero de 422 litros y solo se ofrece en un único motor de gasolina de 114 CV, sin opciones híbridas ni electrificadas. Está disponible desde 27.850 euros al contado o 26.600 euros financiado.

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El Renault Captur es mejor en casi todo

El Renault Captur, por su parte, va más allá. Alcanza los 4,239 metros de longitud y dispone de un maletero de hasta 487 litros, una ventaja importante para un uso familiar. Además, ofrece varias alternativas mecánicas, desde versiones de gasolina hasta variantes adaptadas a GLP e híbridas. La gama arranca en 22.260 euros al contado o 20.460 euros financiado, situándose como una de las opciones con mejor relación entre precio y equipamiento.

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Las dos versiones más asequibles ya superan al Juke en potencia. El motor 1.5 TCe desarrolla 115 CV, mientras que la variante adaptada a GLP alcanza 120 CV y 200 Nm de par máximo, igualando además la velocidad punta del Nissan. Esta última añade la ventaja de contar con la etiqueta ECO, una característica muy valorada para circular por ciudades con restricciones de tráfico.

Un equipamiento a la altura

Otro de los puntos fuertes del Captur es su equipamiento. Incluso el acabado Evolution incorpora de serie frenada automática de emergencia, alerta de cambio de carril, cámara trasera, climatización, tarjeta manos libres, pantalla openR Link de 10,4 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, iluminación LED, sensores de aparcamiento y conectividad con el smartphone.

El Juke tampoco se queda atrás en tecnología. Desde el acabado básico incluye faros Full LED, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera y llantas de aleación de 17 pulgadas. Sin embargo, la ausencia de versiones electrificadas limita sus posibilidades frente a algunos de sus principales rivales.