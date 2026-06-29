El nuevo Honda es el más bonito del catálogo de la marca y supera a alternativas mucho más caras

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 20:27h.

Un icono que encanta a los más nostálgicos

La nueva Honda es la mejor para ruta

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El regreso del Honda Prelude supone mucho más que la recuperación de un nombre histórico. La marca japonesa ha querido devolver a la vida uno de sus coupés más emblemáticos con una receta completamente actual. Mantiene el espíritu deportivo que siempre lo caracterizó, pero añade tecnología híbrida, un interior de calidad y un diseño que, para muchos, es el más atractivo de toda la gama Honda.

Con 4,52 metros de longitud, una altura de apenas 1,35 metros y una batalla de 2,60 metros, el Prelude presenta unas proporciones muy deportivas. Su silueta baja y estilizada transmite dinamismo desde cualquier ángulo. Además, ofrece un maletero de 264 litros, ampliable hasta 760 litros, una cifra destacable para un vehículo de este tipo. Entre sus principales rivales aparecen modelos como el Mercedes CLE, el Toyota GR Supra o el Jaguar F-Type Coupé.

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El regreso del Honda Prelude no es un regreso cualquiera

Otro de sus argumentos es el precio. El nuevo Prelude está disponible desde 49.500 euros, tanto al contado como financiado. Una cifra que le permite situarse por debajo de algunos de sus competidores directos, sin renunciar a un elevado nivel de calidad, equipamiento o refinamiento.

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Bajo el capó combina un motor de gasolina 2.0 con un propulsor eléctrico para desarrollar 184 CV y 315 Nm de par máximo. Completa el 0 a 100 km/h en 8,2 segundos, alcanza 188 km/h de velocidad máxima y homologa un consumo medio de solo 5,2 litros cada 100 kilómetros, demostrando que es posible disfrutar de un coupé sin disparar el gasto de combustible.

Carácter premium y muy deportivo

La experiencia al volante también recibe una atención especial. La tecnología S+ Shift recrea cambios de marcha virtuales y modifica la respuesta del vehículo para ofrecer una conducción mucho más emocionante. Todo ello se combina con unas llantas de 19 pulgadas, un chasis afinado y un comportamiento pensado para quienes disfrutan enlazando curvas sin renunciar al confort diario.

El habitáculo mantiene ese mismo enfoque premium. Incorpora tapicería de símil piel, asientos delanteros calefactables, cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, cargador inalámbrico, sistema multimedia Honda CONNECT compatible con Apple CarPlay y Android Auto, equipo de sonido BOSE de ocho altavoces y la aplicación My Honda+, que permite controlar diversas funciones del coche desde el teléfono móvil.

La seguridad tampoco se queda atrás gracias al paquete Honda SENSING, que reúne numerosas ayudas a la conducción, además de faros adaptativos, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y acceso inteligente sin llave.