Ford aprieta a BYD con un SUV eléctrico barato, enorme por dentro y con autonomía de sobra

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 09:34h.

190 CV de potencia, casi 450 km de autonomía y solo 130 euros al mes

Ford, ahora, reconoce el error con el Focus

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La competencia entre los SUV eléctricos no deja de crecer. A la ofensiva de fabricantes como BYD se suma una propuesta muy seria de Ford. El nuevo Explorer eléctrico combina un diseño moderno, un habitáculo muy amplio y un precio especialmente competitivo. Todo ello sin renunciar a una autonomía suficiente para viajar con tranquilidad, situándose como una de las alternativas más interesantes del momento.

Con 4,47 metros de longitud, el Explorer aprovecha muy bien el espacio disponible. El interior ofrece una gran sensación de amplitud y un maletero de 532 litros, ampliable hasta 1.460 litros al abatir los asientos traseros. Por tamaño y capacidad puede plantar cara a modelos como el Volkswagen ID.4, el Skoda Enyaq, el Nissan Ariya o el Peugeot E-5008, convirtiéndose en un SUV especialmente práctico para familias.

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Un tapado entre los C-SUV eléctricos a tener muy en cuenta

Uno de sus grandes argumentos es el precio. Ford anuncia una tarifa oficial de 43.661 euros, aunque actualmente puede adquirirse desde 33.829 euros al contado o 32.829 euros financiando. La promoción incluye cuotas desde 130 euros al mes, cinco años de mantenimiento gratuito, una entrada de 11.140 euros, una cuota de 4.050 euros en el mes 24, una cuota final de 16.761 euros y un plazo total de 49 meses.

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La versión de acceso equipa un motor eléctrico de 190 CV y 310 Nm de par máximo, alimentado por una batería de 63 kWh. Homologa una autonomía de hasta 444 kilómetros según el ciclo WLTP, suficiente para cubrir con comodidad tanto los desplazamientos diarios como los viajes de media distancia. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente a 160 km/h.

Alto nivel tecnológico

La carga también es uno de sus puntos fuertes. En un punto de carga rápida puede recuperar la batería del 10 al 80 % en apenas 25 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de espera durante un viaje. Esta rapidez convierte al Explorer en una opción especialmente práctica para quienes realizan desplazamientos frecuentes por carretera.

Desde el acabado Style, el equipamiento resulta muy completo. Incluye faros Full LED, pantalla central deslizante de 14,6 pulgadas con My Private Locker, cámara de visión trasera, detector de ángulo muerto, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, sistema de precolisión, retrovisores calefactables y plegables eléctricamente, una práctica MegaConsola de 17 litros y un equipo de sonido con siete altavoces y barra de sonido integrada.