Coches y Motos 28 JUN 2026 - 10:03h.

El SUV checo es una de las mejores opciones de su segmento

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Skoda Kodiaq continúa siendo uno de los grandes referentes entre los SUV familiares gracias a una propuesta que combina amplitud, confort y tecnología en un formato especialmente práctico. La segunda generación del modelo supone un importante paso adelante respecto a su antecesor, manteniendo intactas las cualidades que hicieron del Kodiaq uno de los mayores éxitos de la marca checa, pero incorporando mejoras que lo adaptan a las nuevas exigencias del mercado.

En una categoría donde abundan los SUV de gran tamaño, el Kodiaq destaca por ofrecer un equilibrio muy difícil de igualar. Sus generosas dimensiones permiten disfrutar de un habitáculo amplio y versátil, mientras que la calidad de rodadura y el elevado nivel de equipamiento lo convierten en un vehículo especialmente preparado para recorrer largas distancias con un alto nivel de comodidad.

La nueva generación también refleja la evolución experimentada por Skoda durante los últimos años. La marca ha elevado considerablemente la calidad de sus modelos, acercándose cada vez más a fabricantes tradicionalmente situados en segmentos superiores. El Kodiaq es probablemente el mejor ejemplo de esta transformación.

No es ningún secreto que el confort se ha convertido en uno de los factores más importantes para quienes buscan un SUV familiar. En este sentido, el modelo checo responde con una propuesta donde espacio, ergonomía y refinamiento ocupan un lugar prioritario.

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Mucho espacio para viajar con comodidad

Uno de los mayores atractivos del Skoda Kodiaq es su extraordinaria habitabilidad. El diseño del habitáculo permite aprovechar al máximo las dimensiones exteriores, ofreciendo una gran sensación de amplitud tanto en las plazas delanteras como en las posteriores.

Las versiones con siete plazas aumentan todavía más su versatilidad. Esta configuración permite transportar a un mayor número de pasajeros cuando resulta necesario, manteniendo además una distribución interior muy flexible para adaptarse a diferentes necesidades.

Los asientos ofrecen un elevado nivel de confort gracias a una cuidada ergonomía y a un diseño pensado para reducir la fatiga durante los viajes largos. La postura de conducción resulta natural y facilita afrontar muchos kilómetros sin que aparezca una sensación de cansancio excesiva.

Cabe destacar también el excelente trabajo realizado en materia de aislamiento acústico. El ruido procedente del motor, del viento y de la rodadura permanece muy controlado incluso cuando se circula por autopista, creando un ambiente especialmente agradable para todos los ocupantes.

El maletero constituye otro de los grandes argumentos del modelo. Su enorme capacidad permite transportar con facilidad el equipaje necesario para unas vacaciones familiares, además de ofrecer soluciones prácticas para organizar la carga de manera eficiente.

La suspensión prioriza claramente el confort, absorbiendo con suavidad las irregularidades del firme sin comprometer la estabilidad del vehículo en carretera.

Electrificación y tecnología para una nueva etapa

La segunda generación del Kodiaq incorpora importantes avances tecnológicos. El habitáculo presenta una instrumentación completamente digital, un sistema multimedia más avanzado y nuevas funciones de conectividad que mejoran notablemente la experiencia de uso.

Por otro lado, la electrificación adquiere un mayor protagonismo con la incorporación de versiones híbridas enchufables. Esta tecnología permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando exclusivamente energía eléctrica, reduciendo tanto el consumo como las emisiones contaminantes.

Llama especialmente la atención el equilibrio conseguido entre eficiencia y confort. El sistema híbrido mantiene una conducción especialmente suave, ofreciendo una respuesta progresiva y silenciosa tanto en ciudad como en carretera.

La calidad de fabricación también experimenta un importante salto adelante. Materiales más elaborados, mejores ajustes y un diseño interior más sofisticado sitúan al Kodiaq entre los SUV familiares con mejor percepción de calidad de su categoría.

El Skoda Kodiaq reafirma así su posición como una de las opciones más completas para quienes buscan un SUV amplio, cómodo y tecnológicamente avanzado. Su excelente aprovechamiento del espacio, el elevado nivel de confort y la incorporación de mecánicas electrificadas consolidan una propuesta capaz de responder con solvencia tanto a las necesidades del uso diario como a los viajes familiares de larga distancia.