Más moderno que el Peugeot 2008 y, para muchos, más avanzado: el SUV que sorprende por diseño y equipamiento

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 00:49h.

Diseño deportivo, etiqueta ECO de la DGT y un precio muy razonable

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El Ford Puma se ha convertido en uno de los SUV urbanos más completos del mercado. En un segmento donde compite con duros rivales como el Renault Captur o el Peugeot 2008, el Puma apuesta por una imagen más deportiva, un interior muy tecnológico y soluciones prácticas que lo diferencian de la mayoría de sus competidores. Y lo más importante: todo ello sin disparar el precio, lo que explica que siga siendo una de las opciones más recomendables de su categoría.

Otro de sus grandes atractivos es su excelente relación entre lo que cuesta y lo que ofrece. Ford anuncia el Puma desde 23.418 euros financiado o 24.475 euros al contado. La financiación contempla cuotas desde 150 euros al mes, con cuatro años de mantenimiento y garantía, una entrada de 8.465 euros, una cuota final de 13.504 euros y un plazo de 49 meses.

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Un SUV urbano muy recomendable

Su tamaño también juega a su favor. Con 4,22 metros de longitud ofrece un comportamiento muy ágil en ciudad, pero sin renunciar a un interior bien aprovechado. Destaca especialmente su maletero de 456 litros, una cifra superior a la de muchos SUV del segmento. Además, incorpora el práctico MegaBox, un compartimento situado bajo el piso del maletero que aumenta la versatilidad para transportar objetos altos o sucios.

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La versión de acceso monta un motor 1.0 EcoBoost con tecnología microhíbrida MHEV, que desarrolla 125 CV y 210 Nm de par. Está asociado a un cambio manual de seis velocidades y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT. Sus prestaciones resultan equilibradas, con un 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, una velocidad máxima de 191 km/h y un consumo medio homologado de 5,4 litros cada 100 kilómetros.

El equipamiento de serie no te dejará indiferente

La tecnología también está muy presente. El acabado Titanium incorpora una pantalla táctil SYNC 4 de 12 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12,8 pulgadas, conectividad 5G, navegación conectada, compatibilidad con los principales servicios multimedia y numerosos asistentes que facilitan la conducción diaria.

En materia de seguridad tampoco se queda atrás. Dispone de cámara de visión trasera, asistente de mantenimiento de carril, sistema de precolisión con frenado postimpacto, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, sensores de aparcamiento, control de crucero inteligente y un completo conjunto de airbags.