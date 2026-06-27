El MG HS tiene un inconveniente que deberías conocer si estás valorando la compra

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 15:32h.

El SUV chino recibe una de las peores puntuaciones de las pruebas Green NCAP

Tamaño de BMW X5 a precio de MG

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El MG HS se ha convertido en uno de los SUV más populares del mercado gracias a una receta muy sencilla. Ofrece mucho coche por poco dinero. Tiene un diseño atractivo, un habitáculo amplio y un equipamiento generoso. Además, presume de las cinco estrellas Euro NCAP, una garantía importante para quienes priorizan la seguridad.

A simple vista resulta fácil entender su éxito. Su imagen se adapta perfectamente a los gustos europeos. El interior ofrece una buena sensación de calidad. Y el espacio disponible permite viajar con comodidad en familia. Todo ello acompañado por una relación entre precio y producto difícil de igualar por muchos fabricantes tradicionales.

Lo que debes saber del MG HS antes de comprarlo

Sin embargo, existe un aspecto que conviene analizar con calma antes de tomar una decisión. No tiene que ver con la seguridad. Tampoco con el equipamiento. El principal inconveniente aparece cuando hablamos de consumo de combustible, especialmente en la versión equipada con motor de gasolina convencional.

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Bajo el capó encontramos un bloque 1.5 turbo de cuatro cilindros que desarrolla 170 CV de potencia. Está asociado a una transmisión automática y a la tracción delantera. Sobre el papel parece una combinación equilibrada. Sin embargo, diferentes pruebas independientes han puesto de manifiesto que su eficiencia no está entre las mejores de la categoría.

Una de las peores puntuaciones de las pruebas Green NCAP

El organismo Green NCAP, especializado en analizar el impacto medioambiental y la eficiencia de los vehículos, sometió al modelo a sus pruebas. Los resultados no fueron especialmente positivos. El SUV británico obtuvo una valoración de apenas una estrella y media sobre cinco, una nota mejorable para un vehículo moderno.

Durante las pruebas realizadas, el consumo se movió entre 7,3 y 9,9 litros cada 100 kilómetros, unas cifras elevadas para un SUV de su tamaño y potencia. Esta situación afecta directamente al coste de uso diario. Quienes recorren muchos kilómetros al año pueden notar una diferencia importante en el gasto de combustible frente a otros modelos más eficientes.

Eso no significa que el MG HS sea una mala compra. Sigue siendo un SUV muy competitivo por espacio, equipamiento y precio. Además, la propia gama ofrece alternativas electrificadas más interesantes para quienes buscan reducir consumos. Por ello, antes de decidirse, conviene valorar cuidadosamente qué versión encaja mejor con las necesidades de cada conductor. Porque si hay un punto débil en el MG HS de gasolina, ese es precisamente su apetito por el combustible.