Harley-Davidson trae de vuelta el modelo más icónico de los años 80

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 10:16h.

Conserva el diseño y la esencia original, pero con la tecnología de última generación

La nueva Harley-Davidson es, para muchos, la más bonita

Compartir







En Harley-Davidson han recurrido a la nostalgia y han hecho un viaje hacia el pasado, recuperando el modelo más icónico de la marca durante los años 80, que hoy en día se sigue considerando como una obra de arte. Hay pocas motos mejores, y no nos parece para nada sorprendente que todavía haya una larga lista de personas que están muy interesadas en poder tener en su garaje la FX Super Glide, que conserva el diseño y la esencia original, pero con la tecnología de última generación.

No obstante, es nuestro deber avisarte de que será una edición limitada y exclusiva, ya que tan solo se fabricarán 2.500 unidades, por lo que únicamente unos pocos afortunados tendrán la oportunidad de conseguirla. Aparte, tan solo se venderá en Estados Unidos y en Canadá, lo que obliga a todos los interesados a tener que desplazarse hasta allí para poder comprarla. Pero ya te advertimos que te encantará, comenzando por su sensacional diseño, que no deja a nadie indiferente.

Si pasamos a hablar de cifras, equipa un propulsor V2 que declara una potencia total de 98 CV a 4.600 revoluciones por minuto, con un par máximo impresionante, de 162 Nm a 2.500 rpm. Y a esto hay que sumarle las numerosas ayudas a la conducción de las que dispone, que son el ABS y el control de tracción, el control de presión de los neumáticos, el sistema de control de deslizamiento y mucho más. La iluminación es full LED, y la instrumentación es mixta analógico-digital.

Pensábamos que la Harley-Davidson FX Super Glide sería mucho más cara

Después de mencionar que esta Harley-Davidson FX Super Glide será tan exclusiva y se fabricarán tan pocas unidades, pensábamos que su precio de venta sería mucho más elevado de lo que realmente es. Pero bastará con un total de 15.999 dólares, lo que tampoco es ninguna locura.