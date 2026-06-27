Alberto Cercós García 27 JUN 2026 - 20:39h.

Gonzalo Serrano no duda en elogiar las prestaciones de una berlina única en el mercado

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"Si yo pudiera me lo compraría para guardarlo". Con esa reflexión resumió Gonzalo Serrano su prueba del Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio en 'Más Que Coches'. El periodista considera que la berlina deportiva de 520 CV reúne los ingredientes para convertirse en una futura pieza de colección, más aún después de que su precio haya descendido de 121.000 a 106.000 euros y con el final de su producción previsto para 2027.

En el interior, el periodista subrayó que todo está orientado a maximizar la experiencia de conducción. El volante revestido en Alcántara, las grandes levas fijas de aluminio, las inserciones de carbono y los asientos deportivos refuerzan ese planteamiento. Serrano también explicó el motivo por el que la pantalla multimedia tiene unas dimensiones más contenidas de lo habitual. "Para que el usuario, el conductor de este automóvil, disfrute conduciendo y no se distraiga", recordó citando al diseñador Klaus Busse. Además, repasó parte del equipamiento opcional, con un paquete de ayudas a la conducción por 1.595 euros, un escape Akrapovic por 7.600 euros, frenos carbocerámicos por 12.700 euros o los asientos Sparco de fibra de carbono por otros 7.600 euros.

Gonzalo Serrano, en carretera con el Alfa Romeo Giulia

Bajo el capó, el Giulia Quadrifoglio monta un motor V6 biturbo de 2,9 litros que desarrolla 520 CV, asociado a una caja automática de ocho velocidades y tracción trasera. Sus cifras hablan por sí solas: acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 308 km/h. Durante la prueba, Serrano destacó especialmente el comportamiento dinámico del modelo, aunque advirtió de que no se trata de un coche para cualquier conductor. "Es un coche divertido, con mucha precisión, con mucho carácter", señaló antes de añadir que no es un coche sencillo. También puso el foco en el tacto de los frenos, muy directo y heredado del mundo de la competición, y en los distintos sistemas electrónicos que modifican el comportamiento del vehículo en función del modo de conducción seleccionado.

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La prueba concluyó con una recomendación clara para los apasionados de la conducción deportiva. Serrano recordó que el precio del Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha descendido recientemente desde los 121.000 hasta los 106.000 euros y que el modelo solo permanecerá a la venta hasta 2027. "Este es un coche, si yo pudiera me lo compraría para guardarlo", aseguró, convencido de que "va a ser uno de esos coches que se miren detenidamente en el futuro". Por ello, considera que quienes busquen un vehículo exclusivo y con potencial para convertirse en pieza de colección deberían tener en cuenta un modelo que calificó como "una auténtica máquina".